Palmeiras volta a vencer o Sertãozinho e vai às oitavas do Paulista sub-20

Nesta sexta-feira, o Palmeiras venceu o Sertãozinho por 2 a 0, na Academia de Futebol 2, e avançou às oitavas de final do Paulistão sub-20. Os gols, que decretaram o placar agregado em 4 a 0, foram marcados por Luighi e Gilberto, no segundo tempo do duelo na capital paulista.

Situação na competição

Deste modo, o Verdão avança às oitavas de final do Campeonato Paulista e espera seu adversário da próxima fase. O Alviverde, que tem a melhor campanha, irá enfrentar o time com melhor aproveitamento na etapa seguinte. O Sertãozinho, por sua vez, deixa a competição sub-20 na segunda fase.

? Resumo do jogo

?PALMEIRAS 2 x 0 SERTÃOZINHO ?

? Competição: Quartas de final da Copa do Brasil



?? Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)



? Data: 27 de agosto de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

? Luighi, aos 2? do 2ºT (Palmeiras)

? Gilberto, aos 15? do 2ºT (Palmeiras)

Como foi o jogo?

Após um primeiro tempo que acabou zerado, o Palmeiras voltou com tudo para a etapa final e inaugurou o placar rapidamente. Aos 2 minutos, Riquelme, de fora da área bateu forte, para a defesa do goleiro do Sertãozinho. Luighi aparceu livre de marcação para, de cabeça, pegar o rebote e concluir para o fundo das redes.

O segundo gol saiu aos 15 minutos. Gilberto recebeu no meio de campo, avançou com a bola e, longe do gol, mandou um foguete. O goleiro não alcançou, e o Verdão aumentou a vantagem na partida e no agregado.