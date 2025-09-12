Leila já admite renovação mais curta com Abel no Palmeiras

A presidente Leila Pereira tem como um de seus principais objetivos no Palmeiras a permanência de Abel Ferreira até o fim de seu segundo mandato, no fim de 2027. No entanto, ela já admite a possibilidade do treinador só aceitar uma renovação mais curta para ampliar seu vínculo.

O que aconteceu

A direção do Palmeiras está otimista em relação à renovação de Abel Ferreira, mas não descarta que ela seja mais curta em um primeiro momento. O treinador já tem uma oferta em mãos para ficar até o fim do mandato de Leila. Porém, deixou de tratar sua permanência como uma certeza após a forma que foi tratado no Allianz Parque com a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

O UOL apurou que, na opinião de Leila Pereira, não há ninguém melhor que Abel para comandar o Palmeiras e ela quer definir a situação rapidamente. A renovação por uma temporada seria uma forma de resolver essa questão.

A mandatária ainda não desistiu de renovar com o treinador até o fim de 2027. Leila já disse para pessoas próximas que seria um orgulho como presidente manter o mesmo técnico em seus dois mandatos.

Abel participou de todo planejamento do Palmeiras para esta temporada e o futuro próximo, e isso anima o clube. O Alviverde gastou quase R$ 700 milhões em 12 reforços em 2025 e Abel foi quem aprovou os nomes. O clube entende que o treinador também faz parte desse projeto que pode dar resultados adiante.

Outro fator que joga a favor do Palmeiras pela renovação é o fim do processo na Fifa contra Abel Ferreira. O Alviverde fez um acordo em agosto para acabar com o processo que o Al Sadd movia na Fifa contra Abel pelo não cumprimento do pré-contrato que o técnico assinou com a equipe do Qatar.

A assinatura da renovação não deve acontecer antes dos jogos decisivos contra o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores, nos dias 17 e 24.

Mesmo com uma nova eliminação para os argentinos, Leila Pereira não vai mudar seu plano de renovar com Abel Ferreira.