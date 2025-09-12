Topo

Palmeiras faz treino no Allianz para adaptar Andreas e novos reforços

Andreas Pereira conheceu o Allianz Parque pela primeira vez como jogador do Palmeiras Imagem: Werner Flister/Palmeiras
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

12/09/2025 12h19

O elenco do Palmeiras trocou a Academia de Futebol pelo Allianz Parque no treino de hoje, antes do duelo contra o Inter no Brasileirão.

O que aconteceu

O elenco palmeirense não joga no Allianz Parque há três semanas, e o treino no estádio serviu para adaptar Andreas Pereira e os novos reforços (Carlos Miguel, Jefté, Khellven e Sosa) ao gramado sintético.

Apenas Khellven e Sosa tiveram bons minutos no Allianz. O lateral direito disputou 17 minutos no empate contra o Universitário e 84 na vitória contra o Sport. O paraguaio estreou na 14ª rodada do Brasileirão contra o Mirassol e é o único da nova leva de reforços com um número considerável de minutos no estádio.

O último jogo do Palmeiras no estádio foi no dia 25 de agosto, na vitória por 3 a 0 contra o Sport. A equipe volta ao Allianz amanhã, quando enfrenta o Inter, às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão.

O Palmeiras treinou completo mais uma vez. Os convocados na última data Fifa já tinham participado do treino de ontem, e os meias Veiga e Maurício, que foram poupados de algumas atividades durante a semana, treinaram normalmente.

Andreas Pereira já apareceu no BID e pode fazer sua estreia neste fim de semana. O meio-campista afirmou em sua apresentação que está pronto para jogar após fazer toda a pré-temporada com o Fulham.

