'Palmeiras é uma incógnita': Alicia e Milly debatem prioridades da equipe

O Palmeiras vive um momento de incerteza e altas expectativas para o segundo semestre de 2025, avaliaram Alicia Klein e Milly Lacombe, no UOL News.

A chegada de Andreas Pereira alimenta a esperança da torcida de ver o time mais competitivo, especialmente contra rivais como Flamengo, no Brasileirão, e River Plate, na Libertadores. Após a pauda da Data Fifa, há dúvidas sobre o impacto imediato das novidades.

Alicia: Estreia do Andreas pode mostrar como vai ser futuro do Palmeiras

A estreia do Andreas Pereira pode dizer muito a respeito do futuro do Palmeiras na temporada porque o Palmeiras gastou muito dinheiro, mas dessas contratações quem realmente vem fazendo diferença é o Vitor Roque [...]. Tem-se a expectativa de que o Andreas seja o jogador que você coloca ele na equipe e a equipe começa a rodar imediatamente melhor com ele ali no meio campo.

O Palmeiras é um time dessas coisas meio malucas do futebol que quanto mais treina pior fica. Teve uma fase na volta da pandemia que o Palmeiras jogava a cada três dias e o Abel vivia reclamando do calendário e o Palmeiras só ganhava. [...] Estou bastante curiosa para ver como o Palmeiras volta dessa parada.

Alicia Klein

Milly: Eliminação da Copa do Brasil pode beneficiar o Palmeiras.

O Palmeiras é uma incógnita. Teremos que ver em campo para saber o que a gente vai esperar desse time. [...] Quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, eu ponderei justamente isso: [o problema] não é a eliminação.

O que é ruim é que foi para um grande rival [o Corinthians]. Então, o Palmeiras vai se beneficiar dessa eliminação porque eu acho que o Palmeiras vai se concentrar nos campeonatos que realmente importam para o Palmeiras.

Milly Lacombe

