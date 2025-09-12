Oscar treina parcialmente com elenco e avança para voltar ao time do São Paulo
Oscar treinou parcialmente com o elenco do São Paulo nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Foi a primeira vez que o meia trabalhou ao lado dos demais companheiros desde que fraturou três vértebras lombares, há sete semanas.
O camisa 8 do São Paulo foi liberado para fazer a transição física na última quinta-feira após concluir a etapa de exercícios supervisionados pelos fisioterapeutas do clube. Agora, Oscar buscará se recondicionar fisicamente para poder voltar a ser relacionado por Hernán Crespo, já que ficou agastado dos gramados por praticamente dois meses.
Oscar se lesionou no dia 19 de julho, no clássico contra o Corinthians, logo aos 15 minutos do primeiro tempo, após uma disputa de bola aérea com Martínez. O meia são-paulino acabou se desequilibrando ao entrar em contato com o jogador rival e chocou as costas no gramado.
Oscar deixou o estádio na ocasião com muitas dificuldades para se locomover e, após a realização de exame de imagem, foram constatadas fraturas em três vértebras lombares. De lá para cá, o jogador mergulhou no tratamento para tentar retornar ao time nas quartas de final da Libertadores.
O São Paulo enfrenta a LDU, no Equador, na próxima quinta-feira. Até lá, a expectativa é de que Oscar já reúna condições de ao menos ser relacionado e ficar como opção no banco de reservas. Já para a partida deste domingo, contra o Botafogo, é menos provável de que ele esteja no Morumbis.