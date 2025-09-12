Onde vai passar Coritiba x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Coritiba e Goiás entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo com exclusividade pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O encontro coloca frente a frente líder e vice-líder da Série B. O Coritiba lidera o torneio com 46 pontos, dois a mais que o Goiás.

O Coxa voltou a vencer após duas partidas e quer embalar. A equipe paranaense superou a Ferroviária por 4 a 0 na rodada passada.

Já o Goiás vem de duas vitórias consecutivas e quer retomar a ponta da Série B. O Esmeraldino perdeu para o Avaí por 2 a 1 na rodada passada.

Coritiba x Goiás -- Copa do Brasil