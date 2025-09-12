Topo

Esporte

Onde vai passar Coritiba x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo

Torcida do Coritiba no Couto Pereira - Gustavo Oliveira/Coritiba
Torcida do Coritiba no Couto Pereira Imagem: Gustavo Oliveira/Coritiba
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/09/2025 16h30

Coritiba e Goiás entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo com exclusividade pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Santos fecha contratação de Billal Brahimi após um mês de avaliação

Marcelo Moreno: 'Se Bolívia for para a Copa, eu volto a jogar'

De 3 meses a 3 semanas: Yuri Alberto surpreende e vira opção para decisão

O encontro coloca frente a frente líder e vice-líder da Série B. O Coritiba lidera o torneio com 46 pontos, dois a mais que o Goiás.

O Coxa voltou a vencer após duas partidas e quer embalar. A equipe paranaense superou a Ferroviária por 4 a 0 na rodada passada.

Já o Goiás vem de duas vitórias consecutivas e quer retomar a ponta da Série B. O Esmeraldino perdeu para o Avaí por 2 a 1 na rodada passada.

Coritiba x Goiás -- Copa do Brasil

  • Data e hora: 12 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

São Paulo vence Mauá e avança para as oitavas do Paulista sub-20

Gustavo Gómez valoriza vaga do Paraguai à Copa e projeta sequência do Palmeiras

Palmeiras volta a vencer o Sertãozinho e vai às oitavas do Paulista sub-20

Veja todos os jogadores brasileiros que vão estrear na Champions League

'Misógino e machista', diz Luiza Oliveira sobre post de Lyanco

Onde vai passar Coritiba x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo

Fabinho será julgado pelo STJD por reclamações contra a arbitragem em jogo do Corinthians

Encontro Puskás: Borges vai ao CT do Santos e tira foto com Neymar

Clima quente! Diego Lopes e Jean Silva discutem às vésperas do Noche UFC; confira

Oscar treina parcialmente com elenco e avança para voltar ao time do São Paulo

Com Mbappé e Vini Jr, Real Madrid fecha preparação para enfrentar a Real Sociedad; veja