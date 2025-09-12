Onde vai passar Coritiba x Goiás pela Série B? Como assistir ao vivo
Coritiba e Goiás entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo com exclusividade pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O encontro coloca frente a frente líder e vice-líder da Série B. O Coritiba lidera o torneio com 46 pontos, dois a mais que o Goiás.
O Coxa voltou a vencer após duas partidas e quer embalar. A equipe paranaense superou a Ferroviária por 4 a 0 na rodada passada.
Já o Goiás vem de duas vitórias consecutivas e quer retomar a ponta da Série B. O Esmeraldino perdeu para o Avaí por 2 a 1 na rodada passada.
Coritiba x Goiás -- Copa do Brasil
- Data e hora: 12 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)