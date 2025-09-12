No Allianz, Palmeiras fecha preparação para pegar o Inter; veja provável escalação

O Palmeiras encerrou na manhã desta sexta-feira (12), no Allianz Parque, a preparação para enfrentar o Internacional, neste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, em Porto Alegre, o Verdão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Facundo Torres.

Último reforço contratado, Andreas Pereira conheceu pela primeira vez o Allianz Parque desde sua chegada ao clube. A dúvida é se o meio-campista estreará já na equipe titular. A tendência, no entanto, é de Lucas Evangelista comece jogando e que o ex-Fulham e Flamengo entre ao decorrer da partida para conquistar ritmo de jogo.

A visão que a comissão técnica de Abel Ferreita tem sobre Andreas é de que o camisa 8 seja peça chave para a reta final de 2025, marcada por sua série de decisões.

Para o duelo, Abel, por sua vez, não poderá estar à beira do gramado por conta de suspensão, mas deve escalar o time com Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Raphael Veiga, recuperado de pubalgia, deve começar no banco, enquanto Paulinho e Bruno Rodrigues seguem como baixas.

Como foi o treino do Palmeiras?

Depois do café da manhã na Academia de Futebol, o elenco seguiu para o seu estádio e participou de uma atividade técnica com foco em movimentações e posicionamentos.

Na sequência, Abel Ferreira e sua comissão promoveram um trabalho em campo reduzido de 11 contra 11, seguido por ensaios de bolas paradas e jogadas específicas.

Invicto há nove rodadas no Brasileirão, o Verdão ocupa a terceira colocação com 43 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. O Internacional, por sua vez, aparece em décimo lugar, com 27, mais próximo da zona de rebaixamento do que do grupo dos seis primeiros.