Médico do Santos atualiza situação de Arão e projeta retorno "em breve"

Coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, Rodrigo Zogaib atualizou, nesta sexta-feira, a situação de Willian Arão. O meio-campista está afastado desde o dia 25 de julho, devido a um incômodo na panturrilha.

Pouco depois de chegar ao Peixe, em seus primeiros treinamentos, o jogador apresentou lesão no músculo sóleo, na panturrilha. Ele logo se recuperou e foi relacionado para as partidas contra Flamengo (entrou no final) e Mirassol (ficou apenas no banco).

Nos treinamentos seguintes, entretanto, voltou a sentir desconforto na região. Após exames, foi diagnosticada a persistência do edema.

"Essa lesão, embora pequena, é relevante por envolver um músculo essencial para a movimentação. Além disso, Arão não possuía histórico prévio de lesões musculares, o que exigiu cuidado especial no processo de recuperação. Diante disso, foi estabelecido um planejamento mais cauteloso, com base em análises e orientações médicas", comentou o doutor.

No momento, Arão está em fase final de recuperação. Assim, a esperança é que ele volte a ficar à disposição a partir da semana que vem, antes do clássico contra o São Paulo. Contra o Atlético-MG, neste domingo, o meio-campista segue fora.

"Atualmente, Arão demonstra boa evolução, com tratamento e treinamento contínuos, já em fase final de recuperação, com retorno aos treinos em campo. A expectativa é que ele esteja em breve disponível para o treinador", finalizou Zogaib.

O coordenador do Núcleo de Saúde do Santos FC, Rodrigo Zogaib, deu atualizações sobre o Departamento Médico do Clube. Os reforços Adonis Frías, Lautaro Díaz e Victor Hugo já estão treinando normalmente. O zagueiro Alexis Duarte, por sua vez, se apresentou na manhã desta... pic.twitter.com/Oqppj9Crml ? Santos FC (@SantosFC) September 12, 2025

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

