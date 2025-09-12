Topo

Esporte

Matheuzinho projeta duelo com o Flu e admite que Corinthians "está devendo" no Brasileiro

12/09/2025 18h58

O lateral direito Matheuzinho reconhece que o Corinthians precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Fluminense, pela 23ª rodada da competição, o jogador disse que o time "está devendo".

Classificado à semifinal da Copa do Brasil, o Timão terá uma sequência de jogos pela liga nacional. A série, contudo, não é das mais fáceis. Três dos próximos quatro compromissos serão fora de casa.

Matheuzinho, no entanto, vê como uma oportunidade de subir na tabela de classificação.

"Fizemos a nossa parte na Copa do Brasil, mas creio que estamos devendo um pouco no Campeonato Brasileiro. Este período que teremos só com o Brasileiro será muito importante para a nossa sequência. Com essa fase que estamos vivendo, todos juntos na mesma sincronia, creio que vai ser uma boa oportunidade para crescermos na competição e almejar coisas grandes", disse o jogador em entrevista à Corinthians TV.

O lateral direito também projetou o duelo com o Fluminense, no Rio de Janeiro. "É um jogo difícil. A equipe deles também classificou para a semifinal. Também estão em uma boa sequência. Não tem jogo fácil no Brasileiro, nos preparamos da melhor forma possível para sair com a vitória do Maracanã", analisou.

Próximo jogo do Corinthians

  • Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela

  • Corinthians: 12ª posição, com 26 pontos (seis vitórias, oito empates e oito derrotas)

  • Fluminense: nono lugar, com 28 pontos (oito vitórias, quatro empates e oito derrotas)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Final no Mundial de boxe e Fonseca em quadra: a agenda do fim de semana

Bia Haddad exagera nos erros e decepciona torcida com eliminação precoce nas quartas do SP Open

Saiba os palpites das celebridades para a luta entre Canelo e Crawfor

Matheuzinho projeta duelo com o Flu e admite que Corinthians "está devendo" no Brasileiro

Bia Haddad deixa set escapar, falha demais e tomba nas quartas do SP Open

Rafael valoriza pausa da Data Fifa e vê São Paulo mais preparado: "Importante"

Santos vê Neymar em "ótima forma" e se anima: "Vai seguir evoluindo"

Corinthians fecha preparação e terá mudanças contra o Fluminense; veja provável escalação

Lucas Moura e Ferreirinha vão a jogo do time sub-20 do São Paulo pelo Paulista

Médico do Santos atualiza situação de Arão e projeta retorno "em breve"

Com muitos desfalques, Corinthians divulga relacionados para pegar o Flu; veja lista