Matheuzinho projeta duelo com o Flu e admite que Corinthians "está devendo" no Brasileiro

O lateral direito Matheuzinho reconhece que o Corinthians precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, véspera da partida contra o Fluminense, pela 23ª rodada da competição, o jogador disse que o time "está devendo".

Classificado à semifinal da Copa do Brasil, o Timão terá uma sequência de jogos pela liga nacional. A série, contudo, não é das mais fáceis. Três dos próximos quatro compromissos serão fora de casa.

Matheuzinho, no entanto, vê como uma oportunidade de subir na tabela de classificação.

"Fizemos a nossa parte na Copa do Brasil, mas creio que estamos devendo um pouco no Campeonato Brasileiro. Este período que teremos só com o Brasileiro será muito importante para a nossa sequência. Com essa fase que estamos vivendo, todos juntos na mesma sincronia, creio que vai ser uma boa oportunidade para crescermos na competição e almejar coisas grandes", disse o jogador em entrevista à Corinthians TV.

O lateral direito também projetou o duelo com o Fluminense, no Rio de Janeiro. "É um jogo difícil. A equipe deles também classificou para a semifinal. Também estão em uma boa sequência. Não tem jogo fácil no Brasileiro, nos preparamos da melhor forma possível para sair com a vitória do Maracanã", analisou.

?? Faaala, Matheuzinho! ?? Nosso lateral falou sobre a fase do time e da sequência de jogos do Brasileirão que está por vir. ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/jzokKJLt3v ? Corinthians (@Corinthians) September 12, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

(23ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

13/09 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela