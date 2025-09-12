Marlon Freitas lamenta eliminação do Botafogo, mas não desiste do Brasileiro: "Precisamos lutar"

Marlon Freitas deixou o campo inconsolável nesta quinta-feira, após a eliminação do Botafogo para o Vasco, nos pênaltis, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em pleno estádio Nilton Santos.

Passada a queda, o volante não escondeu a frustração pelo resultado, mesmo com o Botafogo tendo um maior domínio da partida ao longo dos 90 minutos.

"Difícil, acho que a gente merecia a classificação pelo nosso volume de jogo, intensidade. Conseguimos colocar um ritmo muito forte durante a partida, mas infelizmente não conseguimos o objetivo. Mais uma competição que a gente deixa escapar. Só nos resta o Brasileiro", disse Marlon Freitas ao SporTV.

O Botafogo é o atual quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, 12 a menos que o líder Flamengo. Alcançar o rival rubro-negro na tabela não será nada fácil, mas Marlon Freitas prefere não "jogar a toalha".

O VASCO DA GAMA BATE O BOTAFOGO NOS PÊNALTIS E ESTÁ NA SEMIFINAL DA COPA DO BRASIL 2025! ?? É O GIGANTE, PORR@@@@@!!!!!!!!!!!!!! ? ? NUNO MOREIRA Nos pênaltis:

Vegetti

Rayan

Puma Rodríguez

Matheus França

Robert Renan ?: Matheus Lima | #VascoDaGama#BOTxVAS... pic.twitter.com/ynatBsfUy3 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) September 12, 2025

"É seguir, assumir as responsabilidades, tem muito campeonato ainda pela frente, sabemos que é difícil, mas precisamos lutar, precisamos seguir. Peço desculpas ao torcedor, lutamos até o final, vai doer, está doendo, mas domingo tem um jogo difícil e precisamos virar a chave o mais rápido possível", completou.

Apesar da derrota nos pênaltis, o Botafogo foi quem tomou as rédeas da partida no geral. Os donos da casa finalizaram mais, tiveram mais posse de bola e cometeram menos faltas, porém, não foram capazes de converter essa superioridade em gols.

"Jogo a jogo, primeiro de tudo é a gente se unir agora, continuar trabalhando, um ajudando o outro, um levantando o outro, como sempre foi, como família. Não basta ser família só nas vitórias, tem que ser família nos momentos de dor. A gente precisa se unir ainda mais, a gente sabe que o torcedor fica chateado, também estamos chateados, muito, muito, porque na minha análise, merecíamos um resultado melhor", concluiu Marlon Freitas.

O Botafogo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando visita o São Paulo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.