Lucas Moura e Ferreirinha vão a jogo do time sub-20 do São Paulo pelo Paulista

12/09/2025 18h30

Lucas Moura e Ferreirinha marcaram presença no jogo do time sub-20 do São Paulo contra o Mauá, nesta sexta-feira, em Cotia, pela volta da segunda fase do Campeonato Paulista da categoria.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Lucas Moura costuma visitar Cotia sempre que pode e desta vez levou Ferreirinha com ele para dar um apoio especial aos meninos do sub-20.

Com a dupla do profissional na arquibancada do estádio Marcelo Portugal Gouvêa, o São Paulo fez um jogo eficiente e venceu o Mauá por 2 a 0, graças aos gols de Paulinho e Nicolas.

Os autores dos gols tricolores, aliás, já estiveram trabalhando com o elenco profissional e foram relacionados para algumas partidas. Agora, eles buscam seguir se destacando no sub-20 para, quem sabe, serem promovidos definitivamente.

Lucas Moura se recupera de uma artroscopia no joelho direito para remover uma fibrose responsável por causar uma dor contínua no atacante, mesmo ele já tendo se recuperado da lesão no local. Agora, ele espera, enfim, voltar aos gramados sem restrições.

Ferreirinha, por sua vez, não possui qualquer problema físico e, inclusive, deve ser titular do São Paulo no confronto deste domingo com o Botafogo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

