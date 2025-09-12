Topo

Esporte

OPINIÃO

Leonardo Jardim faz melhor trabalho técnico do Brasil? Colunistas opinam

do UOL

Colaboração para o UOL

12/09/2025 01h02

Semifinalista da Copa do Brasil e vice-líder do Brasileirão com o Cruzeiro, Leonardo Jardim é o melhor treinador da temporada? Alicia Klein e Fabíola Andrade debateram.

O Cruzeiro repetiu a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de volta das quartas de final e segue na Copa do Brasil.

Alicia: Concorrentes estão há mais tempo no cargo

Sim [é o melhor trabalho da temporada] porque, se for comparar com os outros dois que estão na ponta [do Brasileiro], Filipe Luís e Abel, são treinadores que estão há mais tempo em seus clubes.

Relacionadas

Cruzeiro elimina Atlético com Kaio Jorge letal e pega Corinthians na semi

Algoz, Kaio Jorge provoca Atlético após classificação: 'Falaram besteiras'

Semifinais da Copa do Brasil serão jogadas apenas em dezembro; entenda

Nessa comparação, se a gente pensar o tempo que ele está, em um time que está se remontando, se refazendo, um novo dono, com contratações, grandes nomes que ele deixou no banco, alguns desafios, eu diria que sim.
Alicia Klein

Fabíola: Leonardo Jardim começou do zero

Sim porque começou o trabalho do zero. [...] Ele começou do zero, chegou e falou: 'esses caras eu não pedi, esse elenco eu não montei, não sei quem é Alexandre Mattos'. Por isso, nessa temporada, ele tem que ser reverenciado.
Fabíola Andrade

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Textor lamenta 'falhas' do Botafogo e diz que briga com Eagle 'é passado'

Kaio Jorge letal e show vascaíno nos pênaltis: veja gols da Copa do Brasil

Leonardo Jardim faz melhor trabalho técnico do Brasil? Colunistas opinam

Diniz x Davide Ancelotti: experiência pesou em duelo? Colunistas debatem

Herói da classificação, Léo Jardim valoriza empenho do Vasco para avançar à semifinal

Marlon Freitas lamenta eliminação do Botafogo, mas não desiste do Brasileiro: "Precisamos lutar"

Léo Jardim é ídolo do Vasco? 'Merece busto em São Januário', diz Alicia

Nos pênaltis, Vasco elimina Botafogo no Nilton Santos e vai às semifinais da Copa do Brasil

Nos pênaltis, Vasco elimina Botafogo e avança à semifinal da Copa do Brasil

Semifinais da Copa do Brasil serão jogadas apenas em dezembro; entenda

Vasco cala Nilton Santos, vence Botafogo nos pênaltis e avança à semifinal