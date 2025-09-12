Leonardo Jardim faz melhor trabalho técnico do Brasil? Colunistas opinam

Semifinalista da Copa do Brasil e vice-líder do Brasileirão com o Cruzeiro, Leonardo Jardim é o melhor treinador da temporada? Alicia Klein e Fabíola Andrade debateram.

O Cruzeiro repetiu a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de volta das quartas de final e segue na Copa do Brasil.

Alicia: Concorrentes estão há mais tempo no cargo

Sim [é o melhor trabalho da temporada] porque, se for comparar com os outros dois que estão na ponta [do Brasileiro], Filipe Luís e Abel, são treinadores que estão há mais tempo em seus clubes.

Nessa comparação, se a gente pensar o tempo que ele está, em um time que está se remontando, se refazendo, um novo dono, com contratações, grandes nomes que ele deixou no banco, alguns desafios, eu diria que sim.

Alicia Klein

Fabíola: Leonardo Jardim começou do zero

Sim porque começou o trabalho do zero. [...] Ele começou do zero, chegou e falou: 'esses caras eu não pedi, esse elenco eu não montei, não sei quem é Alexandre Mattos'. Por isso, nessa temporada, ele tem que ser reverenciado.

Fabíola Andrade

