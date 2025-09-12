Léo Jardim é ídolo do Vasco? 'Merece busto em São Januário', diz Alicia

Herói do Vasco na classificação às semifinais da Copa do Brasil, o goleiro Léo Jardim já pode ser considerado ídolo do clube, opinou Alicia Klein, no Fim de Papo.
Após dois empates em 1 a 1 com o Botafogo, o goleiro brilhou nas penalidades, defendendo a cobrança de Alex Telles, e ajudando o Vasco a avançar.
Desde que o Léo Jardim chegou, em janeiro de 2023, o Vasco só perdeu uma disputa de pênaltis. Ele já pegou seis pênaltis em decisões. Ano passado, o Vasco foi avançando na Copa do Brasil, sempre nos pênaltis, [...] com o Léo Jardim se destacando.
Se não tiver um busto do Léo Jardim na nova versão de São Januário é uma injustiça. É um goleiro que teria espaço em vários outros clubes, renovou com um time em uma situação complicada do ponto de vista esportivo, administrativo e financeiro há vários anos. Escolheu ficar. É um ídolo.
Alicia Klein
