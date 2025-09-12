Topo

Esporte

Kaio Jorge provoca Atlético-MG com galinha de plástico após eliminar rival na Copa do Brasil

Belo Horizonte

12/09/2025 12h15

Acostumado a ser protagonista nos jogos do Cruzeiro, o atacante Kaio Jorge chamou a atenção ao final do jogo em que o seu time eliminou o Atlético-MG da Copa do Brasil por um motivo até certo ponto inusitado. O camisa nove foi fotografado mordendo uma galinha de plástico, numa clara provocação ao rival.

Autor dos dois gols da vitória de 2 a 0, ele comentou que os atletas atleticanos falaram muitas coisas desde que a CBF definiu o clássico mineiro como uma das partidas das quartas de final da Copa do Brasil.

"Futebol é isso. O Scarpa e o Lyanco acabaram falando um monte de besteiras, mas futebol é dentro de campo. Hoje nós demonstramos isso. Quem sabe no ano que vem eles consigam se classificar", afirmou o atacante após a partida;

Artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 15 gols e principal goleador da Copa do Brasil com cinco bolas na rede, o atacante Kaio Jorge foi mais uma vez decisivo para o Cruzeiro. A boa fase, inclusive, rendeu até a convocação para a seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias.

No entanto, uma lesão de grau 2 no confronto com o Chile acabou por provocar o corte do goleador para o duelo diante da Bolívia. Fora do time nacional, o artilheiro contou os bastidores do tratamento intensivo para estar em campo diante do Atlético-MG.

"Estava na seleção realizando o meu sonho, mas fiz o exame e foi constatada a lesão. A partir daí, acordava 7h da manhã e dormia meia-noite para tentar me recuperar. Graças a Deus o esforço valeu a pena", afirmou Kaio Jorge feliz por ajudar a classificar a equipe às semifinais da Copa do Brasil.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Hulk Hogan tira filha e viúva de herança e deixa R$ 27 mi para uma pessoa

Spoiler? Dana White aposta em McGregor como presença certa no UFC Casa Branca

Capitã Isa Haas avalia desempenho do Cruzeiro na ida e mira decisão contra o Corinthians

Grêmio apresenta terceiro uniforme para 2025

Ankalaev rebate provocação de Poatan e promete mandá-lo de volta para a borracharia

Raniele conta bastidores de chegada ao Corinthians e revela papo com Mano Menezes antes de acerto

Volta Ciclística do Estado de SP terá equipes brasileiras e estrangeiras

Palmeiras faz treino no Allianz para adaptar Andreas e novos reforços

Kaio Jorge provoca Atlético-MG com galinha de plástico após eliminar rival na Copa do Brasil

Polícia investiga participação da torcida do Flamengo em morte de vascaíno

Arteta revela que Gabriel Jesus só deve voltar a jogar pelo Arsenal em dezembro