Kaio Jorge provoca Atlético-MG com galinha de plástico após eliminar rival na Copa do Brasil

Acostumado a ser protagonista nos jogos do Cruzeiro, o atacante Kaio Jorge chamou a atenção ao final do jogo em que o seu time eliminou o Atlético-MG da Copa do Brasil por um motivo até certo ponto inusitado. O camisa nove foi fotografado mordendo uma galinha de plástico, numa clara provocação ao rival.

Autor dos dois gols da vitória de 2 a 0, ele comentou que os atletas atleticanos falaram muitas coisas desde que a CBF definiu o clássico mineiro como uma das partidas das quartas de final da Copa do Brasil.

"Futebol é isso. O Scarpa e o Lyanco acabaram falando um monte de besteiras, mas futebol é dentro de campo. Hoje nós demonstramos isso. Quem sabe no ano que vem eles consigam se classificar", afirmou o atacante após a partida;

Artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 15 gols e principal goleador da Copa do Brasil com cinco bolas na rede, o atacante Kaio Jorge foi mais uma vez decisivo para o Cruzeiro. A boa fase, inclusive, rendeu até a convocação para a seleção brasileira para os dois últimos jogos das Eliminatórias.

No entanto, uma lesão de grau 2 no confronto com o Chile acabou por provocar o corte do goleador para o duelo diante da Bolívia. Fora do time nacional, o artilheiro contou os bastidores do tratamento intensivo para estar em campo diante do Atlético-MG.

"Estava na seleção realizando o meu sonho, mas fiz o exame e foi constatada a lesão. A partir daí, acordava 7h da manhã e dormia meia-noite para tentar me recuperar. Graças a Deus o esforço valeu a pena", afirmou Kaio Jorge feliz por ajudar a classificar a equipe às semifinais da Copa do Brasil.