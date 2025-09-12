Juventus x Inter de Milão pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

A Juventus recebe a Inter de Milão neste sábado, às 13h (de Brasília), no Allianz Stadium, pela 3ª rodada do Campeonato Italiano.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Juventus x Inter de Milão ao vivo?

TV fechada: ESPN

Streaming: Disney+

Como chega a Juventus para o confronto

A equipe de Igor Tudor soma duas vitórias em dois jogos e ainda não sofreu gols na Serie A.

Como chega a Inter de Milão para o confronto

O time de Cristian Chivu goleou o Torino na estreia, mas perdeu em casa para a Udinese na segunda rodada. Agora, busca recuperação no primeiro clássico da temporada.

Histórico do confronto

Juve e Inter já se enfrentaram 246 vezes, com vantagem da Velha Senhora, que soma 111 vitórias, contra 72 dos nerazzurri, além de 63 empates.

Prováveis escalações

JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e João Mário; Koopmeiners, Yildiz e Jonathan David

Técnico: Igor Tudor

INTER: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Çalhanoglu e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram

Técnico: Cristian Chivu

Arbitragem de Juventus x Inter de Milão

Árbitro: Andrea Colombo

Assistentes: Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti

VAR: Paolo Silvio Mazzoleni

Ficha técnica de Juventus x Inter de Milão

Confronto: Juventus x Inter de Milão

Competição: Campeonato Italiano - 3ª rodada

Data e horário: Sábado, 13/09/2025, às 13h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium - Turim

Transmissão: ESPN e Disney+