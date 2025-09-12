Juventus x Inter de Milão pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
A Juventus recebe a Inter de Milão neste sábado, às 13h (de Brasília), no Allianz Stadium, pela 3ª rodada do Campeonato Italiano.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Juventus x Inter de Milão ao vivo?
TV fechada: ESPN
Streaming: Disney+
Como chega a Juventus para o confronto
A equipe de Igor Tudor soma duas vitórias em dois jogos e ainda não sofreu gols na Serie A.
Como chega a Inter de Milão para o confronto
O time de Cristian Chivu goleou o Torino na estreia, mas perdeu em casa para a Udinese na segunda rodada. Agora, busca recuperação no primeiro clássico da temporada.
Histórico do confronto
Juve e Inter já se enfrentaram 246 vezes, com vantagem da Velha Senhora, que soma 111 vitórias, contra 72 dos nerazzurri, além de 63 empates.
Prováveis escalações
JUVENTUS: Di Gregorio; Gatti, Bremer e Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram e João Mário; Koopmeiners, Yildiz e Jonathan David
Técnico: Igor Tudor
INTER: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Çalhanoglu e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram
Técnico: Cristian Chivu
Arbitragem de Juventus x Inter de Milão
Árbitro: Andrea Colombo
Assistentes: Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti
VAR: Paolo Silvio Mazzoleni
