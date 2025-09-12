Jovem de 15 anos quebra recorde dos Jogos da Juventude na marcha atlética

Há cidades que respiram futebol, outras que vivem da natação. Brasília, no entanto, aprendeu a andar rápido — tão rápido que transformou a marcha atlética em uma de suas marcas. Foi assim com Caio Bonfim, que emocionou o país ao conquistar a prata em Paris 2024, e com Gabriela Muniz, que despontou entre os jovens talentos do continente.

Agora, é a vez de outra Gabriela carregar esse bastão: Beatriz Barros, apenas 15 anos, mas já dona de passos que parecem escrever futuro. "Cheguei agora a competir em nível nacional, mas sempre levei muito a sério. Ainda sou nova, mas pretendo levar uma carreira profissional", sonha a jovem atleta

Recorde na estreia

Na pista da Universidade de Brasília (UnB), na primeira vez em que competiu nos Jogos da Juventude, ela marchou como se o tempo fosse parceiro, e não adversário. Cruzou os 3 mil metros em 15min15s56, recorde da competição, com a naturalidade de quem parecia não apenas disputar uma prova, mas inaugurar um novo capítulo da tradição brasiliense. Para chegar ao resultado, a jovem atleta precisou dividir estudos com os treinos.

Durante a semana, apenas a segunda é de folga. Há dias de treinos mais leves, de recuperação, mas também os dias mais intensos. Sem esquecer da escola, né? Gabriela Beatriz Barros

A história de Gabriela não começou com a linha de chegada. Está nos treinos divididos entre corrida e marcha: na mãe que corria, e no pai marchador que a guia, sendo ao mesmo tempo treinador e referência.

Gabriela Beatriz Barros foi campeã da marcha atlética feminina nos Jogos da Juventude Imagem: Wagner Araújo/COB

Foi ele quem, em 2023, ousou colocá-la na Copa Brasil de Marcha Atlética mesmo sem experiência plena — um gesto que hoje parece profético. A partir dali, ela descobriu que seu ritmo não estava em correr, mas em marchar. "Meu pai sempre foi a minha maior referência, mas moro na mesma cidade que Caio Bonfim e a Gabriela Muniz. Os resultados que eles alcançam me motivam a ser sempre a minha melhor versão".

O preconceito com a desenvoltura do atleta durante a marcha sempre é algo que acompanha o marchador. Gabriela afirma que já faz parte de uma geração que quebra esse paradigma.

Meus colegas de escola me veem como uma atleta, não sofro nenhuma chacota por conta do 'rebolado'. A marcha atlética é um esporte de alto rendimento, que exige um bom preparo físico e coordenação motora. Não consigo imaginar o que Caio Bonfim e Gabi Muniz já precisaram enfrentar. Talvez essa seja a maior conquista do esporte Gabriela Beatriz Barros

Brasília segue na dianteira

Enquanto o público aplaudia na arquibancada, não era apenas a vitória de uma adolescente. Era a lembrança de que cada passo de Gabriela ressoa nos de Caio, Muniz, e em todos que acreditam que Brasília ainda tem muito a marchar.