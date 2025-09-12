João Fonseca abre participação do Brasil na Davis e pode definir série no domingo com Tsitsipas

Principal nome do tênis brasileiro no momento, João Fonseca abre a participação do País na Copa Davis, diante da Grécia, em Atenas, pelo Grupo Mundial I. O jovem de 18 anos entra em quadra neste sábado, a partir do meio-dia, com enorme favoritismo diante de Stefanos Sakellaridis. E pode ser decisivo no domingo, quando faz o quarto jogo da série com o astro Stéfanos Tsitsipas.

Número 42 do mundo, João Fonseca chega para defender a seleção brasileira em grande momento. E entrará em quadra no OAKA Spyros Louis, que deve receber 8 mil pessoas, sob enorme respeito dos gregos.

Logo depois, será a vez de Thiago Wild desafiar Tsitsipas, 27º do ranking. O astro grego defenderá o país em simples e também nas duplas, ao lado do irmão Petros, no jogo de abertura do domingo, contra Rafael Matos e Marcelo Melo.

Capitão brasileiro, Jaime Oncins ressaltou o bom preparo do Brasil para os jogos. "O sorteio já sabíamos que seria para a ordem dos confrontos. Durante uma semana a gente prepara os jogadores para estarem prontos independentemente da ordem do sorteio. Nos preparamos muito bem, hoje temos o último dia de treinos para os últimos ajustes e para os atletas se soltarem. Estamos prontos e vamos com tudo", afirmou Oncins, no comando da equipe desde 2019 na Copa Davis.

Brasil e Grécia confiam muito em seus principais tenistas, o que fará o jogo de duplas bastante importante para um possível desempate do confronto, o que faria de João Fonseca x Tsitsipas uma "decisão". Caso a série termine no quinto jogo, Thiago Wild e Stéfanos Sakellaridis fecham o confronto.

CONFIRA OS JOGOS:

Sábado, a partir do meio-dia

João Fonseca (42º) x Stefanos Sakellaridis (286º)

Thiago Wild (146º) x Stefanos Tsitsipas (27º)

Domingo, a partir das 11 horas

Rafael Matos e Marcelo Melo x Stefanos e Petros Tsitsipas

João Fonseca x Stefanos Tsitsipas

Thiago Wild x Stefanos Sakellaridis