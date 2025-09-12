Jean Silva e Diego Lopes vencem a balança e confirmam luta principal do Noche UFC

Apenas cinco minutos foram necessários para confirmar uma das lutas mais aguardadas da temporada para os fãs de MMA. Realizada na manhã desta sexta-feira (12), a pesagem oficial do 'Noche UFC' transcorreu sem sustos para os protagonistas do show (veja abaixo ou clique aqui). Subindo ao palco logo nos primeiros instantes da cerimônia, tanto Diego Lopes como Jean Silva bateram o peso e tornaram oficial o 'main event' do card sediado em San Antonio (EUA).

Primeiro dos 28 atletas escalados a subir na balança, Diego Lopes cravou 66,2 kg - limite da categoria em confrontos que não envolvem disputas de cinturão. Sétimo competidor a surgir ao palco, Jean Silva surgiu cerca de 200 gramas mais leve, com a marca cravada de 66 kg. O representante da 'Fighting Nerds' ainda roubou a cena ao se pesar com uma tradicional máscara de luta livre, modalidade bastante popular no México - país homenageado pelo Ultimate através da edição 'Noche UFC'.

Donos de personalidades opostas, Diego e Jean construíram uma rivalidade repleta de provocações ao longo das últimas semanas, o que aumentou ainda mais a expectativa para o embate. E como se não bastasse, a disputa pode render ao vencedor eventualmente o posto de próximo desafiante ao cinturão peso-pena (66 kg), hoje em posse do campeão Alexander Volkanovski.

Prodígio faz estreia

Além da luta principal, outro grande destaque do 'Noche UFC' fica por conta da estreia de Alice Pereira no octógono mais famoso do mundo. Com apenas 19 anos e status de prodígio, a brasileira se tornará a lutadora mais jovem da história a competir no Ultimate. E para marcar seu nome no livro dos recordes, 'Golden Girl', como é conhecida, cravou 61,6 kg na balança e confirmou seu combate contra Montserrat Rendon, que aferiu a mesma marca na pesagem oficial.

Final do TUF 33

Outro ponto a ser destacado do evento será a sua luta de abertura. Afinal de contas, Rodrigo Sezinando disputará uma das finais da 33ª temporada do The Ultimate Fighter'. De olho no título e em uma vaga no UFC, o brasileiro - que integrou a equipe de Daniel Cormier no reality show - cravou 77,3 kg na balança. Seu adversário, o ucraniano Daniil Donchenko, despontou cerca de 200 gramas mais pesado, com a marca de 77,5 kg.

Esquadrão Brasileiro

Apesar de ser pensado em um card para homenagear a Independência do México, o 'Noche UFC' conta como uma verdadeira invasão brasileira com, ao todo, oito atletas em ação no show. Além de Diego Lopes, Jean Silva, Alice Pereira e Rodrigo Sezinando, já citados, o evento terá os seguintes integrantes do 'time brazuca' à disposição: Amanda Lemos, Netto BJJ, Diego Ferreira e Alessandro Costa. Todos, sem exceção, venceram a balança e confirmaram seus respectivos duelos para o sábado.

Confira abaixo os todos pesos aferidos:

Diego Lopes (66,2 kg) x Jean Silva (66 kg)

Rob Font (61,2 kg) x David Martinez (61,4 kg)

Rafa Garcia (70,5 kg) x Jared Gordon (70,7 kg)

Kelvin Gastelum (86,6 kg)* x Dustin Stoltzfus (84,1 kg)

Alexander Hernandez (70,5 kg) x Diego Ferreira (70,7 kg)

Santiago Luna (61,6 kg) x Quang Le (61,6 kg)

Jose Daniel Medina (84,3 kg) x Dusko Todorovic (84,3 kg)

Claudio Puelles (70,7 kg) x Joaquim 'Netto BJJ' Silva (70,7 kg)

Tatiana Suarez (52,3 kg) x Amanda Lemos (52,6 kg)

Jesus Aguilar (57,1 kg) x Luis Gurule (56,9 kg)

Zachary Reese (84,1 kg) x Sedriques Dumas (84,3 kg)

Alessandro Costa (56,9 kg) x Alden Coria (57,1 kg)

Montse Rendon (61,6 kg) x Alice Pereira (61,6 kg)

Rodrigo Sezinando (77,3 kg) x Daniil Donchenko (77,5 kg) - Final TUF 33

*Kelvin Gastelum excedeu o limite da categoria em 2,2 kg

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok