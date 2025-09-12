Jardim valoriza vitória do Cruzeiro em clássico e revela que cumpriu "objetivo pessoal"

Após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 nesta quinta-feira, o Cruzeiro garantiu vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim celebrou a vitória no clássico, revelou um objetivo pessoal, mas apontou que ainda "não ganhou nada".

"Eu tinha isto (vencer o clássico) como objetivo pessoal. Conseguir uma vitória, dentro do Mineirão, contra o nosso rival. Estou muito feliz por conseguir dar essa vitória a todos os cruzeirenses, com a ajuda de todo o grupo", disse o comandante português em entrevista coletiva após a partida.

O trabalho não acabou

Leonardo Jardim também destacou que não há nada concluído. O técnico valorizou a vitória, mas ressaltou que o Cruzeiro "apenas" se classificou.

"Não ganhamos nada. Apenas qualificamos a equipe. Mas consegui um objetivo que era mais meu pessoal, de ver os torcedores extremamente alegres", completou.

Mudança no calendário

O treinador do Cruzeiro também comentou sobre as alterações no calendário propostas pela CBF. Com isso, as semifinais e a decisão da Copa do Brasil serão disputadas em dezembro.

"Acredito que a Federação (CBF) aproveitou a eliminação do Palmeiras, Botafogo (São Paulo) e Flamengo da Copa e reorganizou o calendário. Não tenho que achar se é positivo ou negativo, é o que temos", concluiu.

Fase do Cruzeiro

Classificado na Copa do Brasil, o Cruzeiro enfrentará o Corinthians na semifinal, com data e mando de campo da volta ainda a definir.

No Brasileirão, o time celeste segue vivo na briga pelo título. Atualmente, ocupa a segunda posição, com 44 pontos, três a menos que o líder Flamengo.

O Cruzeiro volta a campo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), quando visita o Bahia, na Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão.