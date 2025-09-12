Imbatível na Copa do Brasil, Corinthians tenta reagir no Brasileiro em sequência difícil

O Corinthians chegou até as semifinais da Copa do Brasil com uma campanha 'perfeita'. Resta, agora, repetir o desempenho no Campeonato Brasileiro. O Timão tem oscilado na competição e ainda não conseguiu embalar na tabela da liga nacional.

Em seis jogos disputados na Copa do Brasil, a equipe de Dorival Júnior obteve seis vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento. Além disso, o time alvinegro marcou oito gols e não sofreu nenhum.

No Brasileirão, porém, o cenário é distinto. O Corinthians é apenas o 12º colocado, com 26 pontos conquistado em 22 rodadas (seis vitórias, oito empates e oito derrotas), com um aproveitamento de apenas 39%. A equipe, ao todo, levou 28 gols e fez 23.

Dorival em alerta

A situação deixa o técnico Dorival Júnior em alerta. Na última coletiva de imprensa, o comandante admitiu que o Timão precisa melhorar no Brasileiro e vê os próximos jogos como uma oportunidade de subir na tabela.

Vale dizer que as semifinais da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, serão disputadas apenas em dezembro.

"Temos que melhorar, temos consciência disso. Temos que ter o entendimento que a nossa posição incomoda. Nossa equipe está se tornando mais consistente, temos que ter consciência do que esses próximos jogos irão representar. Temos que correr atrás de um prejuízo grande, causada por nós mesmos", avaliou o treinador.

Sequência difícil

Apesar da declaração de Dorival, a sequência do Corinthians na Série A não é das mais fáceis. Dos quatro próximos jogos da equipe no torneio, três serão fora de casa.

O Timão irá visitar Fluminense, Sport e Internacional. A única partida como mandante será nada mais nada menos do que contra o líder Flamengo, que perdeu apenas duas vezes até aqui.

O aproveitamento do Corinthians não é nada animador. Em 11 jogos longe de seus domínios, a equipe venceu duas, empatou quatro e foi derrotado em cinco oportunidades.

Próximos jogos do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada): 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília), no Maracanã

Sport x Corinthians (24ª rodada): 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro

Corinthians x Flamengo (25ª rodada): 29/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena

Internacional x Corinthians (26ª rodada): 01/10 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio