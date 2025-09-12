Hulk Hogan tira filha e viúva de herança e deixa R$ 27 mi para uma pessoa

Hulk Hogan, que morreu em julho aos 71 anos, deixou uma fortuna estimada em US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões na cotação atual) toda para seu filho, Nick Hogan.

O que aconteceu

Filho de Hulk Hogan será o único herdeiro da fortuna do ícone da luta livre. Hogan deixou R$ 1 milhão em criptomoedas, mais de R$ 4 milhões em propriedade pessoal e intelectual, além de R$ 21 milhões por direito à publicidade, segundo revelou com exclusividade o site Us Weekly na última terça-feira.

O testamento foi alterado algumas vezes ao longo dos últimos anos. De acordo com as papeladas, à qual a imprensa americana teve acesso, Hogan fez um testamento em 2016 e realizou modificações em 2017, 2021, 2022 e pela última vez em julho de 2023.

A viúva Melanie Sky Daily é listada como esposa, mas não receberá herança. Hogan já havia sido casado com Linda Hogan, com quem ficou por 26 anos e teve os dois filhos. Após se separar em 2009, Jennifer McDaniel foi sua esposa até 2021. Dois anos depois, iniciou relacionamento com Daily, sua terceira e última companheira.

A filha do astro de luta livre, a cantora Brooke Hogan, também está fora do testamento. Logo após a morte do homem, fontes informaram ao TMZ que a filha havia pedido ao genitor que não queria ser incluída como beneficiária.

Hogan e a filha tinham relação conturbada

Brooke Hogan com o pai Imagem: Reprodução

No começo de agosto, Brooke afirmou que tomou a decisão de ficar fora do testamento porque temia disputas, principalmente com a mãe, pela herança. "Eu só disse: me tire de tudo, eu não quero fazer parte disse", relatou em entrevista ao podcast de Bubba the Love Sponge, um ex-amigo do pai. Segundo ela, o dinheiro não importava mais.

Pensei que se eu ficasse com algum dinheiro ou Nick ficasse, sem ofensa, mas minha mãe é conhecida por se envolver em coisas assim. Eu não queria lutar com Linda. Eu simplesmente disse 'eu quero sair'. Broken Hogan

Ela e o pai haviam se distanciado dois anos antes de sua morte. Ao Sky Daily, o marido dela, Steven Olesky, contou no mês passado que o apoio que Brooke deu a Hulk ao longo da carreira dele "realmente a afetou". O astro se envolveu em diversas polêmicas ao longo da vida.

Os dois pararam de se falar após atritos. Quando a filha se casou em 2022, Hulk se recusou a acompanhá-la até o altar e não compareceu à cerimônia. Segundo Steven, eles chegaram a conversar inúmeras vezes por telefone, mas algumas coisas ditas durante as discussões foram a "gota d'água".