Herói da classificação, Léo Jardim valoriza empenho do Vasco para avançar à semifinal
O Vasco eliminou o Botafogo e está na semifinal da Copa do Brasil. Os cruzmaltinos avançaram nos pênaltis (5 a 4), após empate no tempo normal, nesta quinta-feira, no Nilton Santos.
Mais uma vez, o Vasco contou com Léo Jardim sendo decisivo. O goleiro defendeu a cobrança de Alex Telles. Léo Jardim destacou o trabalho junto com a comissão técnica para ser importante nas disputas: "Fico muito feliz pelo reconhecimento, pela classificação. É muito trabalho, sacrifício e estudo. Vale ressaltar o empenho da equipe durante a partida e nos pênaltis. Acertamos todas as cobranças", afirmou.
O goleiro explicou como foi para defender a cobrança do lateral. Alex Telles fez o gol do Botafogo no tempo normal, de pênalti: "Aí é que entra a intuição e estudo. A gente nunca sabe o que o batedor pensa. Como ele já tinha batido, poderia mudar. Nessa hora tem a intuição e tentamos ver onde ele vai bater", concluiu.
Estreante, Robert Renan vibra com "pesadelo" superado
O pênalti decisivo do Vasco foi cobrado pelo zagueiro Robert Renan. O defensor vibrou por ser decisivo em sua estreia com a camisa cruzmaltina: "Estou muito feliz. Não poderia ser uma estreia melhor. Por tudo que passei nos últimos meses. Agora é seguir trabalhando que coisas melhores vão vir", disse.
Robert Renan admitiu que pensou na penalidade desperdiçada quando estava no Internacional, que culminou na eliminação do Colorado no Campeonato Gaúcho: "Passou sim (pela cabeça) o que passei nos meses depois do pênalti que perdi. Mas estou muito feliz", declarou.
O Vasco terá pela frente o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Os jogos vão acontecer somente em dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro.