Gustavo Gómez valoriza vaga do Paraguai à Copa e projeta sequência do Palmeiras

O zagueiro Gustavo Gómez, capitão do Palmeiras, está de volta aos treinos do Verdão após defender o Paraguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e comentou sobre a classificação da seleção paraguaia para o Mundial, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

"O país inteiro ficou feliz com a classificação depois de quase 16 anos. Acho que é um pouco mais gostoso classificar depois de tanta luta, de não desistir. Eu só tenho que agradecer ao Palmeiras também, porque aqui eu aprendi isso, não desistir e lutar sempre até o fim. Tenho essa mente ganhadora. Sou muito grato ao Palmeiras porque me provém tudo, com uma estrutura top para que eu sempre possa dar o melhor a cada treino e a cada jogo", afirmou o defensor à TV Palmeiras.

A seleção paraguaia encerrou as Eliminatórias na sexta posição, garantindo vaga direta para a Copa do Mundo de 2026 após 16 anos. A repescagem, que ainda definirá uma última vaga sul-americana, terá início em março de 2026, com seis seleções em disputa, incluindo a Bolívia - representante da América do Sul.

O capitão do Verdão também destacou a importância do período da Data Fifa, tanto para os que permaneceram em São Paulo quanto para os que foram às seleções, como Flaco López, convocado pela primeira vez.

"É bom para o professor e a comissão dele poderem trabalhar, tentar corrigir os erros e seguir com as coisas boas, fortalecendo. É muito importante isso, e também ter os jogadores nas seleções, porque isso mostra que valorizam o trabalho que estamos fazendo aqui no Palmeiras. Agora temos uma sequência de jogos difíceis, mas estamos preparados, trabalhamos para isso. Amanhã já temos um jogo aqui em casa e vamos buscar mais três pontos para seguir perto da liderança", completou.

O Palmeiras ocupa atualmente a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, quatro atrás do líder Flamengo, e tenta manter sua sequência invicta de nove partidas. O próximo desafio é contra o Internacional, neste sábado (13), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

"O adversário é difícil, tem jogadores muito bons, mas os companheiros que ficaram aqui nessa Data Fifa trabalharam muito para preparar esse jogo. Nós também chegamos e já nos acoplamos aos treinos e ao trabalho que o professor vinha fazendo. Acho que amanhã vai ser um bom dia para fazer um grande jogo e somar mais três pontos em casa, que é super importante no Campeonato Brasileiro", concluiu Gustavo Gómez.

O Palmeiras busca seguir forte no Brasileirão antes de enfrentar o River Plate na Libertadores. Já o Internacional, adversário do próximo sábado, tenta se recuperar no campeonato nacional, ocupando atualmente a 10ª colocação com 27 pontos, mais próximo da zona de rebaixamento do que do G6.