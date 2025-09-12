Juca Kfouri: Gui Negão mostra caminho para salvação do Corinthians

A ascensão do jovem atacante Gui Negão mostra o caminho para salvação financeira do Corinthians, avalia Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.
Para o comentarista, investir nas categorias de base é a saída realista para a crise do clube, que renovou com Gui Negão até 2030 e elevou sua multa rescisória.
O Gui Negão é o símbolo do que pode ser a salvação do Corinthians. O Corinthians tem que se dar conta que só pode andar no tamanho das suas pernas. Qual é o tamanho das pernas do Corinthians? É investir na molecada, se livrar de rebaixamentos, não achar que vai ser campeão da Copa do Brasil, embora possa ser.Juca Kfouri
Juca destaca que Gui Negão tem sido decisivo desde que foi promovido ao time profissional do Corinthians e dá maior capacidade de marcar por pressão a saída de bola dos adversários.
Ele tem uma característica que é muito interessante, que foi a principal característica que levou o Dorival a escalá-lo: ele é um cara que se mata na marcação da saída de bola dos adversários. Ele tem boa colocação na área e faz gol.
Juca Kfouri
