Gui Negão pode ir para o Zenit? Samir explica situação

do UOL

Do UOL, em São Paulo

12/09/2025 17h45

O interesse do Zenit na contratação de Gui Negão movimenta especulações, mas não há propostas concretas pelo atacante, disse Samir Carvalho na Live do Corinthians.

O Corinthians colocou uma multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$630 milhões) para proteger o jovem, que tem cinco jogos como titular e já participou diretamente de cinco gols (quatro tentos e uma assistência).

É difícil que alguém hoje pague uma multa de 100 milhões de euros — e ele nem vale 100 milhões de euros. Isso é uma multa absurda que se coloca [...] O Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Gui Negão, 20% pertencem ao jogador, não é empresa nenhuma porque hoje a lei não permite que nenhuma empresa tenha esses 20%.

No Corinthians não chegou nada, nem sondagem ainda. É claro que se o Guinegão continuar [...] vai ter certamente uma proposta no final do ano. Mas hoje não tem nada ainda.
Samir Carvalho

