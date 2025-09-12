Guardiola diz que City vai se adaptar aos pontos fortes de Donnarumma após saída de Ederson

Disposto a recuperar a fase vitoriosa que é a sua grande marca à frente do Manchester City, o técnico Pep Guardiola comentou sobre a chegada do goleiro Gianluigi Donnarumma, eventual substituto de Ederson, atualmente no Fenerbahce, da Turquia. Sem ter a mesma habilidade para repor a bola, o italiano tem um estilo bem diferente de atuar. No entanto, o comandante espanhol chamou a responsabilidade diante da desconfiança da torcida e afirmou que a sua equipe vai se adaptar aos pontos fortes de seu reforço.

Donnarumma está na disputa para estrear pelo City no clássico de Manchester contra o United, pela Premier League, neste domingo, após sua transferência do Paris Saint-Germain, embora Guardiola não tenha confirmado se o italiano será titular.

"Sempre tento me adaptar à qualidade dos jogadores. Não vou exigir que Gigi faça algo desconfortável. Estamos falando do melhor jogador que já vi na distribuição, curta ou longa (sobre Ederson). Não contratamos Gigi para fazer o que Ederson fez. Gigi tem outra qualidade", declarou.

Guardiola disse que não estava tentando "minar" Donnarumma destacando as qualidades de seu ex-titular e falou com entusiasmo sobre os pontos fortes de sua nova contratação. "Ele é tão alto, tão enorme, e tem uma grande presença nos grandes palcos. O que ele fez na Liga dos Campeões na temporada passada, no Villa Park, em Anfield, em muitos jogos, prova o quão bom ele é."

Guardiola disse que conheceu Donnarumma pela primeira vez na quarta-feira, mas não o viu treinar no dia seguinte. James Trafford tem sido o titular nos três primeiros jogos do Campeonato Inglês. Ao ser questionado sobre quem começaria jogando contra o United, o treinador foi monossilábico e manteve o mistério: "Veremos".