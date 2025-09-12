Topo

Esporte

Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

12/09/2025 20h00

Grêmio e Mirassol se enfrentam na noite deste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do duelo.

Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo?

  • Pay-per-view: Premiere

Como chega o Grêmio para o confronto

O Tricolor Gaúcho chega para defender a invencibilidade de três jogos na competição. Nas últimas três rodadas, somou dois empates (Ceará e Flamengo) e uma vitória (Atlético-MG).

Deste modo, se encontra com 25 pontos, na 13ª colocação.

Como chega o Mirassol para o confronto

O Mirassol surpreendeu e faz ótima campanha até aqui na Série A. O time venceu seus dois últimos jogos, contra Fortaleza e Bahia, respectivamente.

O time do interior de São Paulo é o sexto colocado, com 35 somados.

Histórico do confronto 

Grêmio e Mirassol se enfrentaram apenas duas vezes na história. O Leão é quem leva vantagem, com dois triunfos conquistados.]

Estatísticas

Grêmio no campeonato

  • Seis vitórias, sete empates e oito derrotas

  • 20 gols marcados

  • 26 gols sofridos

Mirassol no campeonato

  • Nove vitórias, oito empates e três derrotas

  • 35 gols marcados

  • 20 gols sofridos

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Alysson, Cuéllar, Arthur e Oliveira; Carlos Vinícius e Braithwaite

Técnico: Mano Menezes

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Negueba e Gabriel; Edson Carioca e Chico da Costa

Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Ficha técnica

Jogo: Grêmio x Mirassol

Campeonato: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13 de setembro de 2025, sábado

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Depay tem edema muscular na coxa direita detectado e desfalca o Corinthians contra o Fluminense

Angileri recebe propostas, e Corinthians acelera negociações por renovação

Bia Haddad admite que chegou ao SP Open sem confiança e lamenta eliminação

Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Arsenal x Nottingham Forest pelo Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Juventus x Inter de Milão pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Paysandu x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Vila Nova x Remo pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Real Sociedad x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Bayern de Munique x Hamburgo pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações