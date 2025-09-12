Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Grêmio e Mirassol se enfrentam na noite deste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do duelo.
Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere
Como chega o Grêmio para o confronto
O Tricolor Gaúcho chega para defender a invencibilidade de três jogos na competição. Nas últimas três rodadas, somou dois empates (Ceará e Flamengo) e uma vitória (Atlético-MG).
Deste modo, se encontra com 25 pontos, na 13ª colocação.
Como chega o Mirassol para o confronto
O Mirassol surpreendeu e faz ótima campanha até aqui na Série A. O time venceu seus dois últimos jogos, contra Fortaleza e Bahia, respectivamente.
O time do interior de São Paulo é o sexto colocado, com 35 somados.
Histórico do confronto
Grêmio e Mirassol se enfrentaram apenas duas vezes na história. O Leão é quem leva vantagem, com dois triunfos conquistados.]
Estatísticas
Grêmio no campeonato
- Seis vitórias, sete empates e oito derrotas
- 20 gols marcados
- 26 gols sofridos
Mirassol no campeonato
- Nove vitórias, oito empates e três derrotas
- 35 gols marcados
- 20 gols sofridos
Prováveis escalações
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Alysson, Cuéllar, Arthur e Oliveira; Carlos Vinícius e Braithwaite
Técnico: Mano Menezes
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Negueba e Gabriel; Edson Carioca e Chico da Costa
Técnico: Rafael Guanaes
Arbitragem
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Ficha técnica
Jogo: Grêmio x Mirassol
Campeonato: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 13 de setembro de 2025, sábado
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Onde assistir: Premiere (pay-per-view)