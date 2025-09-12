Grêmio x Mirassol pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Grêmio e Mirassol se enfrentam na noite deste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do duelo.

Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo?

Pay-per-view: Premiere

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gre?mio FBPA (@gremio)

Como chega o Grêmio para o confronto

O Tricolor Gaúcho chega para defender a invencibilidade de três jogos na competição. Nas últimas três rodadas, somou dois empates (Ceará e Flamengo) e uma vitória (Atlético-MG).

Deste modo, se encontra com 25 pontos, na 13ª colocação.

Como chega o Mirassol para o confronto

O Mirassol surpreendeu e faz ótima campanha até aqui na Série A. O time venceu seus dois últimos jogos, contra Fortaleza e Bahia, respectivamente.

O time do interior de São Paulo é o sexto colocado, com 35 somados.

Histórico do confronto

Grêmio e Mirassol se enfrentaram apenas duas vezes na história. O Leão é quem leva vantagem, com dois triunfos conquistados.]

Estatísticas

Grêmio no campeonato

Seis vitórias, sete empates e oito derrotas

20 gols marcados

26 gols sofridos



Mirassol no campeonato

Nove vitórias, oito empates e três derrotas

35 gols marcados

20 gols sofridos

Prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Alysson, Cuéllar, Arthur e Oliveira; Carlos Vinícius e Braithwaite



Técnico: Mano Menezes

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Negueba e Gabriel; Edson Carioca e Chico da Costa



Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Ficha técnica

Jogo: Grêmio x Mirassol



Campeonato: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 13 de setembro de 2025, sábado



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Onde assistir: Premiere (pay-per-view)