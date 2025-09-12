Grêmio apresenta terceiro uniforme para 2025

O Grêmio, em parceria com a Umbro, lançou nesta sexta-feira (12) seu terceiro uniforme para 2025, inspirado no bioma do Pampa Gaúcho, característico do Rio Grande do Sul. A nova camisa tem como objetivo valorizar a fauna e flora da região e reforçar a mensagem de preservação ambiental.

Detalhes da camisa

O modelo foi confeccionado na cor azul marinho, com detalhes em dourado e elementos gráficos que representam animais e vegetais típicos do Pampa. A camisa traz ainda gola polo com acabamento em preto, além de detalhes da Umbro nas mangas. Na parte inferior, aparece um patch estilizado com a palavra "Pampa".

Segundo Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro Brasil, o uniforme busca unir estética e propósito, destacando a importância da preservação ambiental.

Manifestação do Grêmio

Já o executivo de marketing do clube, Leandro Figueiredo, ressaltou que a peça reafirma o compromisso do Grêmio em valorizar suas origens, associando tradição, inovação e propósito. "Essa camisa simboliza a união entre tradição, inovação e propósito, reforçando o papel do Grêmio como instituição centenária que olha para o futuro sem perder a essência que a tornou Imortal". disse.

Onde comprar

A camisa já está disponível nas lojas oficiais do clube, no site loja.gremiomania.com.br e no e-commerce da Umbro.

Além da versão de jogador, será vendida a versão torcedor, com preço mais acessível e ajustes no tecido, gola, mangas e acabamento, disponível nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.