Giro europeu: Bayer Leverkusen bate o Eintracht Frankfurt e vence a primeira no Alemão

12/09/2025 18h00

O Bayer Leverkusen recebeu o Eintracht Frankfurt, nesta sexta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Alemão, na BayArena. O time da casa venceu por 3 a 1, com gols de Alejandro Grimaldo (dois) e Patrik Schick, de pênalti. Can Uzun descontou para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado, o Bayer Leverkusen conquistou sua primeira vitória na competição e subiu, momentaneamente, para a 7ª posição, com quatro pontos conquistados. Por outro lado, o Eintracht Frankfurt perdeu o 100% de aproveitamento e pode sair da vice-liderança até o final da rodada.

? Resumo do jogo

? BAYER LEVERKUSEN 3 x 1 EINTRACHT FRANKURT ?

? Competição: 3ª rodada do Campeonato Alemão

?? Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha

? Data: 12 de setembro de 2025 (sexta-feira)

? Horário: 15h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Alejandro Grimaldo, aos 10? do 1ºT (Bayer Leverkusen)

  • ? Patrik Schick, aos 49? do 1ºT (Bayer Leverkusen)

  • ? Can Uzun, aos 7? do 2ºT (Eintracht Frankfurt)

  • ? Alejandro Grimaldo, aos 53? do 2ºT (Bayer Leverkusen)

Como foi o jogo?

O Bayer Leverkusen abriu o placar logo aos dez minutos de jogo. Em cobrança de falta, Alejandro Grimaldo acertou um lindo chute e marcou um golaço. Já na reta final do primeiro tempo, Robin Koch cometeu pênalti em Nathan Tella. Patrik Schick foi o responsável pela cobrança e ampliou a vantagem, aos 49 minutos.

Na etapa final, o Eintracht Frankfurt diminuiu aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, a zaga do Leverkusen não conseguiu afastar e, depois de um bate e rebate, a bola sobrou para Can Uzun, que balançou as redes.

Aos 14, Robert Andrich recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o time da casa com um homem a menos em campo. Já aos 47, Ezequiel Fernández também tomou o segundo amarelo e deixou o Bayer Leverkusen com nove jogadores nos minutos finais.

Mesmo assim, aos 53 minutos, Grimaldo bateu outra falta com muita categoria e marcou o terceiro gol do Bayer Leverkusen.

Próximos jogos

Bayer Leverkusen

  • Enfrenta o Copenhague, no Estádio Parken, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, nesta quinta-feira, às 13h45 (de Brasília).

Eintracht Frankfurt

  • Joga contra o Galatasaray, no Deutsche Bank Park, pela primeira rodada da Liga dos Campeões, nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília).

Campeonato Francês

Ainda nesta sexta-feira, o Olympique de Marselha goleou o Lorient por 4 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Francês, no Estádio Vélodrome. Mason Greenwood, Benjamin Pavard, Angel Gomes e Nayef Aguerd anotaram os gols da equipe.

Assim, o Olympique de Marselha assumiu, por enquanto, a 4ª posição, com seis pontos somados. O Lorient, por sua vez, ficou na 16ª colocação, com três pontos.

Campeonato Espanhol

Na Espanha, o Sevilla ficou no empate com o Elche, em 2 a 2, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Isaac Romero abriu o placar para o time da casa, mas André Silva e Rafa Mir viraram para os visitantes. De pênalti, Peque Fernández empatou.

Com o resultado, o Sevilla subiu para a 11ª posição, com quatro pontos. Por outro lado, o Elche assumiu a 6ª colocação, com seis pontos somados.

