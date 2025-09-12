Topo

Frías é registrado no BID e pode estrear pelo Santos contra o Atlético-MG

12/09/2025 13h17

O Santos registrou, nesta sexta-feira, Adonis Frías no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o zagueiro está livre para estrear diante do Atlético-MG, no domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

    • Situação na tabela

    • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

    • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

