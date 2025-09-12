Frías é registrado no BID e pode estrear pelo Santos contra o Atlético-MG
O Santos registrou, nesta sexta-feira, Adonis Frías no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, o zagueiro está livre para estrear diante do Atlético-MG, no domingo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Situação na tabela
- Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos
- Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos