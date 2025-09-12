Topo

Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

12/09/2025 20h00

Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, mais conhecido como Castelão. O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do duelo.

Onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo?

  • Pay-per-view: Premiere

Como chega o Fortaleza para o confronto

O Leão do Pici chega ainda mais pressionado depois da derrota sofrida para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio.

O Fortaleza não vence há seis rodadas e ocupa a 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos.

Como chega o Vitória para o confronto

O Vitória também atravessa turbulência. Apesar de ter superado o Atlético-MG na última rodada, a equipe soma apenas um triunfo nos últimos sete jogos.

Na Série A, a equipe ocupa a 17ª posição, com 22 pontos.

Histórico do confronto 

Fortaleza e Vitória já se enfrentaram em 28 partidas oficiais. O Leão da Barra leva vantagem, com 13 vitórias, contra nove triunfos do Fortaleza, além de seis empates.

Estatísticas

Fortaleza no campeonato

  • Três vitórias, seis empates e 12 derrotas

  • 20 gols marcados

  • 34 gols sofridos

Vitória no campeonato

  • Quatro vitórias, dez empates e oito derrotas

  • 19 gols marcados

  • 32 gols sofridos

Prováveis escalações

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Martínez, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Lucero

Técnico: Martín Palermo

Vitória: Lucas Arcanjo; Roberto, Camutanga, Halter e Ramon; William Oliveira, Baralhas e Aitor; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.

Técnico: Rodrigo Chagas

Arbitragem

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Ficha técnica

Jogo: Fortaleza x Vitória

Campeonato: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 13 de setembro de 2025, sábado

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Salvador (BA)

Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

