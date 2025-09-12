Fortaleza x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, mais conhecido como Castelão. O confronto é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do duelo.
Onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo?
- Pay-per-view: Premiere
Como chega o Fortaleza para o confronto
O Leão do Pici chega ainda mais pressionado depois da derrota sofrida para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio.
O Fortaleza não vence há seis rodadas e ocupa a 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 15 pontos.
Como chega o Vitória para o confronto
O Vitória também atravessa turbulência. Apesar de ter superado o Atlético-MG na última rodada, a equipe soma apenas um triunfo nos últimos sete jogos.
Na Série A, a equipe ocupa a 17ª posição, com 22 pontos.
Histórico do confronto
Fortaleza e Vitória já se enfrentaram em 28 partidas oficiais. O Leão da Barra leva vantagem, com 13 vitórias, contra nove triunfos do Fortaleza, além de seis empates.
Estatísticas
Fortaleza no campeonato
- Três vitórias, seis empates e 12 derrotas
- 20 gols marcados
- 34 gols sofridos
Vitória no campeonato
- Quatro vitórias, dez empates e oito derrotas
- 19 gols marcados
- 32 gols sofridos
Prováveis escalações
Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Ávila, Brítez e Bruno Pacheco; Martínez, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Marinho e Lucero
Técnico: Martín Palermo
Vitória: Lucas Arcanjo; Roberto, Camutanga, Halter e Ramon; William Oliveira, Baralhas e Aitor; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer.
Técnico: Rodrigo Chagas
Arbitragem
Árbitro: Edina Alves Batista (SP)
Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Ficha técnica
Jogo: Fortaleza x Vitória
Campeonato: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 13 de setembro de 2025, sábado
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Salvador (BA)
Onde assistir: Premiere (pay-per-view)