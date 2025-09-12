Pancadaria entre torcidas cancela jogo Fortaleza x Ceará no futsal; assista

Uma pancadaria generalizada entre torcedores cancelou a partida entre Fortaleza x Ceará, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Cearense de Futsal e disputado hoje no Ginásio Paulo Sarasate.

O que aconteceu

Torcedores das duas equipes entraram em confronto durante a partida. O tumulto começou ainda no 1º tempo, quando o Fortaleza vencia por 1 a 0.

A briga ocorreu justamente na região da divisão entre das torcidas. As imagens mostram que houve invasão mútua por parte de alguns presentes nas arquibancadas do ginásio.

Houve troca de socos e arremesso de cadeiras entre os setores. Em meio à confusão, a polícia interveio e conseguiu apaziguar a confusão.

A partida foi paralisada pela arbitragem e, posteriormente, cancelada. O encontro entre os rivais no futsal era o primeiro em um hiato de 21 anos.

A Federação Cearense transmitia o duelo no momento da confusão. Assim que a briga começou, o som foi desativado, e as câmeras não mostraram o confronto. As imagens da briga, no entanto, foram divulgadas nas redes sociais.

O Ceará emitiu uma nota em relação ao ocorrido, lamentando o episódio e se colocando à disposição das autoridades. O Fortaleza ainda não se manifestou.

Veja nota do Ceará

Restando 15 minutos para o fim do primeiro tempo do Clássico-Rei, válido pelo Campeonato Cearense de Futsal 2025, torcedores de Ceará e Fortaleza se envolveram em uma briga generalizada nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate.

Em todo o planejamento da operação da partida, os clubes, a polícia e todos os órgãos competentes adotaram as medidas cabíveis para que o jogo ocorresse de forma pacífica, garantindo que as forças de segurança pública do Estado estivessem cientes das especificidades do duelo.

O Ceará Sporting Club lamenta profundamente as cenas registradas no Ginásio Paulo Sarasate, na noite desta sexta-feira, 12, e se coloca inteiramente à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos que levaram à ocorrência.

Os clubes e a Federação se reunirão posteriormente para discutir os termos da sequência da partida, paralisada após o ocorrido.