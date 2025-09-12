Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Corinthians visita o Fluminense neste sábado à noite, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Onde assistir Fluminense x Corinthians ao vivo?
- TV: Record (TV aberta) e Premiere (pay per view);
- YouTube: Cazé TV;
- Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Corinthians para o confronto?
O Corinthians vive um bom momento e chega embalado para o confronto. Na última quarta-feira, a equipe bateu o Athletico-PR por 2 a 0, na Neo Química Arena, com gols de Garro e Gui Negão, e garantiu classificação para as semifinais da Copa do Brasil.
O Timão, ainda, ganhou três dos últimos quatro jogos, sequência esta que encheu o técnico Dorival Júnior de moral nos bastidores. Neste período, quem brilhou foi o jovem atacante Gui Negão, com quatro gols em cinco partidas. O clube do Parque São Jorge, agora, tenta reagir no Brasileirão.
O Alvinegro tem oscilado na liga nacional e ainda não conseguiu engrenar na tabela, ocupando a 12ª posição, com 26 pontos conquistados, somente quatro de vantagem para a zona de rebaixamento.
Como chega o Fluminense para o confronto?
O Fluminense também vem de classificação na Copa do Brasil. O Tricolor da Laranjeiras eliminou o Bahia no meio desta semana, revertendo o resultado do jogo de ida e vencendo o confronto por 2 a 1 no placar agregado. Com isso, os cariocas garantiram sua vaga na semi.
No Brasileiro, o Flu também vive altos e baixos. Nas últimas cinco rodadas, a equipe ganhou duas, empatou outras duas e perdeu uma.
No momento, os comandados de Renato Gaúcho estão no nono lugar, com 28 pontos.
Histórico do confronto entre Fluminense e Corinthians
O histórico geral do confronto entre Fluminense e Corinthians aponta para o equilíbrio. Em 108 jogos disputados, foram 39 vitórias para o Timão, 36 a favor da equipe carioca e 33 empates, segundo o site especializado em estatísticas, Ogol.
O retrospecto recente também é marcado pela igualdade. Nos últimos dez encontros, são quatro triunfos alvinegros, três tricolores e três empates. Na última partida entre as equipes, pelo primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Flu levou a melhor por 2 a 0.
O Corinthians, entretanto, vive um jejum diante dos cariocas na condição de visitante. Já são novo jogos sem vencer o Fluminense fora de casa. O último triunfo foi em 2017, por 1 a 0. De lá para cá, foram quatro derrotas e cinco empates.
Estatísticas
Oscilante no Brasileirão, o Corinthians detém seis vitórias, oito empates e oito derrotas em 22 rodadas disputadas na liga nacional - 39% de aproveitamento. O time marcou 23 gols e sofreu 28.
O Fluminense, por sua vez, soma oito triunfos, quatro empates e oito reveses em 20 partidas no Brasileirão - 46% de aproveitamento. Foram 25 bolas na rede a favor e 28 contra.
Corinthians na temporada
- 27 vitórias, 15 empates e 12 derrotas
- 67 gols marcados
- 53 gols sofridos
- Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols
Fluminense na temporada
- 28 vitórias, 15 empates e 14 derrotas
- 86 gols marcados
- 52 gols sofridos
- Artilheiro: Germán Cano, com 19 gols
Prováveis escalações
Dorival Júnior terá que fazer mudanças no Corinthians. Os volantes Charles, com dores no joelho direito, e José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo na partida da Venezuela contra o Colômbia, não viajaram para o Rio de Janeiro.
Além deles, Dorival não contará com Raniele, em transição, Memphis Depay, que sofreu um edema na coxa direita, e André Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Os meio-campistas Breno Bidon, suspenso, e Luiz Gustavo Bahia, com um edema no tornozelo esquerdo, completam a lista de desfalques.
Em contrapartida, os convocados Félix Torres e Romero estão de volta. O zagueiro André Ramalho, recuperado de um quadro de virose, também foi relacionado.
No ataque, a tendência é que Yuri Alberto não seja titular. O camisa 9 está retornando gradualmente depois de se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal. Sendo assim, o setor ofensivo deve ser formado por Vitinho e Gui Negão. Kayke Talles Magno e Romero correm por fora.
Do outro lado, o técnico Renato Gaúcho terá quase todo o grupo à disposição. A única baixa é o lateral direito Samuel Xavier, com uma lesão muscular na coxa esquerda.
Provável escalação do Corinthians
Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Vitinho e Gui Negão.
- Pendurados: Charles, Dorival Júnior, Gui Negão e Yuri Alberto
Provável escalação do Fluminense
Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Canobbio, Nonato e Kevin Serna; Everaldo (Cano).
- Pendurados: Bernal e Lima
Arbitragem de Fluminense x Corinthians
- Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
- Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Próximo jogo do Corinthians
- Sport x Corinthians (24ª rodada da Série B)
- Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
Próximo jogo do Fluminense
- Lanús x Fluminense (ida das quartas da Sul-Americana)
- Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG)
? Ficha técnica
?? FLUMINENSE x CORINTHIANS ??
? Competição: Campeonato Brasileiro (23ª rodada)
?? Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)
? Horário: 21h (de Brasília)