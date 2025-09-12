Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O Corinthians visita o Fluminense neste sábado à noite, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde assistir Fluminense x Corinthians ao vivo?

TV: Record (TV aberta) e Premiere (pay per view);

YouTube: Cazé TV;

Cazé TV; Você também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians vive um bom momento e chega embalado para o confronto. Na última quarta-feira, a equipe bateu o Athletico-PR por 2 a 0, na Neo Química Arena, com gols de Garro e Gui Negão, e garantiu classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

O Timão, ainda, ganhou três dos últimos quatro jogos, sequência esta que encheu o técnico Dorival Júnior de moral nos bastidores. Neste período, quem brilhou foi o jovem atacante Gui Negão, com quatro gols em cinco partidas. O clube do Parque São Jorge, agora, tenta reagir no Brasileirão.

O Alvinegro tem oscilado na liga nacional e ainda não conseguiu engrenar na tabela, ocupando a 12ª posição, com 26 pontos conquistados, somente quatro de vantagem para a zona de rebaixamento.

Como chega o Fluminense para o confronto?

O Fluminense também vem de classificação na Copa do Brasil. O Tricolor da Laranjeiras eliminou o Bahia no meio desta semana, revertendo o resultado do jogo de ida e vencendo o confronto por 2 a 1 no placar agregado. Com isso, os cariocas garantiram sua vaga na semi.

No Brasileiro, o Flu também vive altos e baixos. Nas últimas cinco rodadas, a equipe ganhou duas, empatou outras duas e perdeu uma.

No momento, os comandados de Renato Gaúcho estão no nono lugar, com 28 pontos.

Histórico do confronto entre Fluminense e Corinthians

O histórico geral do confronto entre Fluminense e Corinthians aponta para o equilíbrio. Em 108 jogos disputados, foram 39 vitórias para o Timão, 36 a favor da equipe carioca e 33 empates, segundo o site especializado em estatísticas, Ogol.

O retrospecto recente também é marcado pela igualdade. Nos últimos dez encontros, são quatro triunfos alvinegros, três tricolores e três empates. Na última partida entre as equipes, pelo primeiro turno do Brasileirão deste ano, o Flu levou a melhor por 2 a 0.

O Corinthians, entretanto, vive um jejum diante dos cariocas na condição de visitante. Já são novo jogos sem vencer o Fluminense fora de casa. O último triunfo foi em 2017, por 1 a 0. De lá para cá, foram quatro derrotas e cinco empates.

Estatísticas

Oscilante no Brasileirão, o Corinthians detém seis vitórias, oito empates e oito derrotas em 22 rodadas disputadas na liga nacional - 39% de aproveitamento. O time marcou 23 gols e sofreu 28.

O Fluminense, por sua vez, soma oito triunfos, quatro empates e oito reveses em 20 partidas no Brasileirão - 46% de aproveitamento. Foram 25 bolas na rede a favor e 28 contra.

Corinthians na temporada

27 vitórias, 15 empates e 12 derrotas

67 gols marcados

53 gols sofridos

Artilheiro: Yuri Alberto, com 13 gols

Fluminense na temporada

28 vitórias, 15 empates e 14 derrotas

86 gols marcados

52 gols sofridos

Artilheiro: Germán Cano, com 19 gols

Prováveis escalações

Dorival Júnior terá que fazer mudanças no Corinthians. Os volantes Charles, com dores no joelho direito, e José Martínez, que sofreu um trauma no tornozelo na partida da Venezuela contra o Colômbia, não viajaram para o Rio de Janeiro.

Além deles, Dorival não contará com Raniele, em transição, Memphis Depay, que sofreu um edema na coxa direita, e André Carrillo, com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Os meio-campistas Breno Bidon, suspenso, e Luiz Gustavo Bahia, com um edema no tornozelo esquerdo, completam a lista de desfalques.

Em contrapartida, os convocados Félix Torres e Romero estão de volta. O zagueiro André Ramalho, recuperado de um quadro de virose, também foi relacionado.

No ataque, a tendência é que Yuri Alberto não seja titular. O camisa 9 está retornando gradualmente depois de se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal. Sendo assim, o setor ofensivo deve ser formado por Vitinho e Gui Negão. Kayke Talles Magno e Romero correm por fora.

Do outro lado, o técnico Renato Gaúcho terá quase todo o grupo à disposição. A única baixa é o lateral direito Samuel Xavier, com uma lesão muscular na coxa esquerda.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Vitinho e Gui Negão.

Pendurados: Charles, Dorival Júnior, Gui Negão e Yuri Alberto

Provável escalação do Fluminense

Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Canobbio, Nonato e Kevin Serna; Everaldo (Cano).

Pendurados: Bernal e Lima

Arbitragem de Fluminense x Corinthians

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Próximo jogo do Corinthians

Sport x Corinthians (24ª rodada da Série B)

(24ª rodada da Série B) Data e horário: 21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília)

21/09 (domingo), às 17h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Próximo jogo do Fluminense

Lanús x Fluminense (ida das quartas da Sul-Americana)

(ida das quartas da Sul-Americana) Data e horário: 16/09 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

16/09 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: La Fortaleza, em Buenos Aires (ARG)

? Ficha técnica

?? FLUMINENSE x CORINTHIANS ??

? Competição: Campeonato Brasileiro (23ª rodada)



?? Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



? Data: 13 de setembro de 2025 (sábado)



? Horário: 21h (de Brasília)