'Fluminense do Renato pode surpreender na Copa do Brasil', diz Arnaldo

O Fluminense chega à semifinal da Copa do Brasil com potencial de surpreender os concorrentes pelo título, analisa Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.
O Flu eliminou o Bahia e agora enfrenta o Vasco por uma vaga na decisão. Segundo Arnaldo, o time de Renato Gaúcho superou a saída do seu principal jogador, John Arias, e vive bom momento nas copas.
O Fluminense meio que corre por fora, ninguém dá muita bola, mas eu acho que o Fluminense pode surpreender na Copa do Brasil. E, quem sabe, também na Sul-Americana. Dessa vez, o time de copas é o Fluminense.
Arnaldo Ribeiro
Arnaldo vê o Cruzeiro como o time mais forte entre os semifinalistas, mas ressalta as virtudes do Fluminense nesta temporada.
O comentarista lembra que o Flu foi muito superior ao Bahia nos dois jogos, mesmo com desfalques importantes.
O Fluminense foi muito superior ao Bahia, nos dois jogos. Em Salvador, ele perdeu na última bola, no gol do Luciano Juba, mas tinha jogado melhor. E no jogo da volta ele não deu chance nenhuma ao Bahia.
Arnaldo Ribeiro
