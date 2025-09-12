Topo

Fiorentina x Napoli pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalaçõesonde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

12/09/2025 20h00

O Napoli duela contra a Fiorentina neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O confronto será às 15h45 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Fiorentina x Napoli ao vivo?

  • Streaming: Disney+

Como a Fiorentina chega ao confronto

A Fiorentina ocupa a 12ª posição da tabela, com dois pontos conquistados em dois jogos. A equipe soma dois empates até aqui, com Cagliari e Torino, respectivamente.

Como o Napoli chega ao confronto

Do outro lado, o Napoli 100% até aqui. A equipe venceu Sassuolo e Cagliari, respectivamente. Assim, ocupa a liderança, com seis somados.

Prováveis escalações

Fiorentina: De Gea, Comuzzo, Pongracic e Ranieri; Dodo, Mandragora, Caviglia, Fagioli e Gosens; Piccoli e Kean

Técnico: Stefano Pioli

Napoli: Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Lucca

Técnico: Antonio Conte

Arbitragem de Fiorentina x Napoli

  • Árbitro: Luca Zufferli

Ficha técnica de Fiorentina x Napoli

  • Jogo: Fiorentina x Napoli

  • Data: 13 de agosto de 2025 (sábado)

  • Horário: 115h45 (de Brasília)

  • Campeonato: 3ª rodada do Campeonato Italiano

  • Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença

  • Onde assistir: Disney+ (Streaming)

