Fiorentina x Napoli pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalaçõesonde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Fiorentina x Napoli pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Napoli duela contra a Fiorentina neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Italiano. O confronto será às 15h45 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Fiorentina x Napoli ao vivo?
- Streaming: Disney+
Como a Fiorentina chega ao confronto
A Fiorentina ocupa a 12ª posição da tabela, com dois pontos conquistados em dois jogos. A equipe soma dois empates até aqui, com Cagliari e Torino, respectivamente.
Como o Napoli chega ao confronto
Do outro lado, o Napoli 100% até aqui. A equipe venceu Sassuolo e Cagliari, respectivamente. Assim, ocupa a liderança, com seis somados.
Prováveis escalações
Fiorentina: De Gea, Comuzzo, Pongracic e Ranieri; Dodo, Mandragora, Caviglia, Fagioli e Gosens; Piccoli e Kean
Técnico: Stefano Pioli
Napoli: Milinkovic Savic, Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay; Lucca
Técnico: Antonio Conte
Arbitragem de Fiorentina x Napoli
- Árbitro: Luca Zufferli
Ficha técnica de Fiorentina x Napoli
- Jogo: Fiorentina x Napoli
- Data: 13 de agosto de 2025 (sábado)
- Horário: 115h45 (de Brasília)
- Campeonato: 3ª rodada do Campeonato Italiano
- Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença
- Onde assistir: Disney+ (Streaming)