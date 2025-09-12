Topo

Filho de Ronaldinho Gaúcho assina com Hull, da segunda divisão inglesa

12/09/2025 09h13

(Reuters) - João Mendes, filho do ex-craque brasileiro Ronaldinho Gaúcho, assinou um contrato de um ano com o Hull City, informou o clube da segunda divisão do Campeonato Inglês nesta quinta-feira.

O jogador de 20 anos passou pelas categorias de base do Barcelona antes de se transferir para o Burnley em 2024. Ele jogou regularmente pela equipe sub-21 do clube, mas foi dispensado no início deste ano.

O acordo inclui uma opção de extensão de um ano.

"Acho que é bom poder jogar em diferentes estilos de futebol", disse Mendes em um comunicado.

"No Brasil, é um estilo, na Espanha é outro e na Inglaterra é outro, então acho que complementa muito bem o seu jogo se você tiver jogado em lugares diferentes."

O ex-jogador do Barcelona Ronaldinho, que venceu a Copa do Mundo com o Brasil em 2002 e foi premiado com a Bola de Ouro em 2005, postou uma foto de Mendes segurando uma camisa do Hull no Instagram com a legenda: "Boa sorte em seu novo clube e desafio, meu filho!!!"

(Reportagem de Aadi Nair, em Bengaluru)

