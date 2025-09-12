Fifa revela troféu para Copa do Mundo de futsal feminino

O troféu da Copa do Mundo feminina de futsal da Fifa foi revelado e apresentado, nesta sexta-feira, ao público. A taça, baseada no troféu da modalidade masculina, marca uma nova era para o futsal feminino nesta primeira edição do torneio, que acontecerá na Cidade de Pasig, nas Filipinas, entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro.

The prize is here. ? Ahead of its first-ever edition, the #FutsalWWC trophy has been unveiled! ? ? FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) September 12, 2025

Projetado para homenagear o espírito do futsal, o design incorpora duas barras de ouro e prata que se entrelaçam em um campo de jogo, fazendo alusão à união e à competição. Além disso, as curvas refletem a fluidez dinâmica e o ritmo do esporte.

Sorteio de grupos

Durante a cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de futsal feminino, que será realizada nas Filipinas, na segunda-feira, o novo troféu será exibido ao vivo ao público. Representantes da Fifa, lendas do esporte e várias personalidades irão marcar presença no evento.

A competição será disputada por 16 seleções, com a Tanzânia fazendo sua estreia em torneios adultos da Fifa, seja ele masculino ou feminino. Os times participantes foram divididos em quatro potes, com base no ranking mundial. As seleções classificadas serão retiradas de cada um dos potes e distribuídas em quatro grupos (de A a D).

Pote 1

Filipinas (país-sede)



Brasil



Espanha



Portugal

Pote 2

Tailândia



Japão



Argentina



Itália

Pote 3

Colômbia



RI do Irã



Polônia



Nova Zelândia

Pote 4

Marrocos



Canadá



Panamá



Tanzânia