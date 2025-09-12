Topo

Esporte

Fifa revela troféu para Copa do Mundo de futsal feminino

12/09/2025 14h06

O troféu da Copa do Mundo feminina de futsal da Fifa foi revelado e apresentado, nesta sexta-feira, ao público. A taça, baseada no troféu da modalidade masculina, marca uma nova era para o futsal feminino nesta primeira edição do torneio, que acontecerá na Cidade de Pasig, nas Filipinas, entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro.

Projetado para homenagear o espírito do futsal, o design incorpora duas barras de ouro e prata que se entrelaçam em um campo de jogo, fazendo alusão à união e à competição. Além disso, as curvas refletem a fluidez dinâmica e o ritmo do esporte.

Sorteio de grupos

Durante a cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de futsal feminino, que será realizada nas Filipinas, na segunda-feira, o novo troféu será exibido ao vivo ao público. Representantes da Fifa, lendas do esporte e várias personalidades irão marcar presença no evento.

A competição será disputada por 16 seleções, com a Tanzânia fazendo sua estreia em torneios adultos da Fifa, seja ele masculino ou feminino. Os times participantes foram divididos em quatro potes, com base no ranking mundial. As seleções classificadas serão retiradas de cada um dos potes e distribuídas em quatro grupos (de A a D).

Pote 1

Filipinas (país-sede)

Brasil

Espanha

Portugal

Pote 2

Tailândia

Japão

Argentina

Itália

Pote 3

Colômbia

RI do Irã

Polônia

Nova Zelândia

Pote 4

Marrocos

Canadá

Panamá

Tanzânia

