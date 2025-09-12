Topo

Fernando Diniz exalta desempenho do Vasco, em classificação: "Trabalho de muitas mãos"

12/09/2025 08h50

No Nilton Santos, o Vasco se classificou às semifinais da Copa do Brasil nesta quinta-feira, após vencer o Botafogo nos pênaltis. O técnico Fernando Diniz celebrou a vaga e exaltou o desempenho de toda a comissão técnica do Gigante da Colina na preparação para o duelo.

"Foi uma vitória do trabalho de muita gente. Todos se doaram no DM para que o Tchê Tchê jogasse, infelizmente ele se machucou de novo, e para o Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção uruguaia, foi muito importante. O Vasco é isso. Um trabalho de muitas mãos. Passa pelo presidente, por muitas mãos no CT e chega ao torcedor, que é diferente. É o nosso maior patrimônio", disse Fernando Diniz, em coletiva de imprensa.

Alto desempenho nos pênaltis

Com a classificação nos pênaltis, Fernando Diniz também ressaltou o trabalho de penalidades feito pela equipe. Das cinco cobranças, o Vasco converteu todas, e Léo Jardim defendeu uma das cobranças do Botafogo, para fechar o placar em 5 a 3.

"O importante é que fomos aos pênaltis, coisa que treinamos sempre. Eles (os jogadores) não bateram por casualidade. Sempre treino. É assim na minha vida inteira, contra qualquer adversário. Se tem a mínima chance de ter a disputa, treinamos pênalti. Todos treinam", completou.

A ordem de cobranças do Vasco

  • Vegetti (atacante)

  • Rayan (atacante)

  • Puma Rodríguez (lateral esquerdo)

  • Matheus França (meia)

  • Robert Renan (zagueiro)

Diniz vê classificação como "justa"

Fernando Diniz também analisou os 180 minutos do confronto. O técnico afirmou que a classificação do Vasco foi "justa", pelo desempenho tanto na ida quanto na volta.

"Com o recorte do que aconteceu nos dois jogos, acredito que foi uma classificação muito justa. Fomos melhores que o Botafogo em São Januário. Tivemos chance de ganhar lá. Hoje foi mais equilibrado, pois jogar aqui é muito difícil", concluiu.

Fase do Vasco

Com a classificação na Copa do Brasil, o Vasco enfrentará outro rival carioca na semifinal. O Gigante da Colina encara o Fluminense, com data e mando de campo na volta, a definir.

No Brasileirão, o Vasco procura se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe está na 15ª posição, com 22 pontos, mesmo número do Vitória, primeiro time no Z4.

O Vasco volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.

