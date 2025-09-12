Fernando Diniz exalta desempenho do Vasco, em classificação: "Trabalho de muitas mãos"

No Nilton Santos, o Vasco se classificou às semifinais da Copa do Brasil nesta quinta-feira, após vencer o Botafogo nos pênaltis. O técnico Fernando Diniz celebrou a vaga e exaltou o desempenho de toda a comissão técnica do Gigante da Colina na preparação para o duelo.

"Foi uma vitória do trabalho de muita gente. Todos se doaram no DM para que o Tchê Tchê jogasse, infelizmente ele se machucou de novo, e para o Paulo Henrique recuperar. O Puma, que veio direto da seleção uruguaia, foi muito importante. O Vasco é isso. Um trabalho de muitas mãos. Passa pelo presidente, por muitas mãos no CT e chega ao torcedor, que é diferente. É o nosso maior patrimônio", disse Fernando Diniz, em coletiva de imprensa.

Alto desempenho nos pênaltis

Com a classificação nos pênaltis, Fernando Diniz também ressaltou o trabalho de penalidades feito pela equipe. Das cinco cobranças, o Vasco converteu todas, e Léo Jardim defendeu uma das cobranças do Botafogo, para fechar o placar em 5 a 3.

"O importante é que fomos aos pênaltis, coisa que treinamos sempre. Eles (os jogadores) não bateram por casualidade. Sempre treino. É assim na minha vida inteira, contra qualquer adversário. Se tem a mínima chance de ter a disputa, treinamos pênalti. Todos treinam", completou.

A ordem de cobranças do Vasco

Vegetti (atacante)

Rayan (atacante)

Puma Rodríguez (lateral esquerdo)

Matheus França (meia)

Robert Renan (zagueiro)

?? APENAS FALE, MELHOR GOLEIRO DO BRASIL! ?? TE AMO, LÉO JARDIM!#VascoDaGama pic.twitter.com/6cUX0MT4kW ? Vasco da Gama (@VascodaGama) September 12, 2025

Diniz vê classificação como "justa"

Fernando Diniz também analisou os 180 minutos do confronto. O técnico afirmou que a classificação do Vasco foi "justa", pelo desempenho tanto na ida quanto na volta.

"Com o recorte do que aconteceu nos dois jogos, acredito que foi uma classificação muito justa. Fomos melhores que o Botafogo em São Januário. Tivemos chance de ganhar lá. Hoje foi mais equilibrado, pois jogar aqui é muito difícil", concluiu.

Fase do Vasco

Com a classificação na Copa do Brasil, o Vasco enfrentará outro rival carioca na semifinal. O Gigante da Colina encara o Fluminense, com data e mando de campo na volta, a definir.

No Brasileirão, o Vasco procura se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe está na 15ª posição, com 22 pontos, mesmo número do Vitória, primeiro time no Z4.

O Vasco volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Ceará, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.