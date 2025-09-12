Fabinho será julgado pelo STJD por reclamações contra a arbitragem em jogo do Corinthians

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, foi denunciado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por reclamações contra a arbitragem no jogo contra o Red Bull Bragantino, disputado no último dia 13 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão perdeu por 2 a 1 na Neo Química Arena.

O dirigente foi enquadrado no Artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que prevê pena de uma a seis partidas por conduta antidesportiva. Além dele, também foram denunciados o auxiliar administrativo do clube, José Carlos Freitas Júnior, o preparador de goleiros Marcelo Carpes, o preparador físico Reverson Pimentel e o observador técnico Mauro Silva.

O julgamento será realizado na próxima quinta-feira, dia 18 de setembro, na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Entenda o caso

Na ocasião, Fabinho Soldado e os outros quatro funcionários do Corinthians reclamaram do pênalti marcado pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo a favor do Bragantino, no primeiro tempo. O Timão chegou a empatar o confronto, mas levou o gol da derrota nos minutos finais.

Bruno Arleu registrou as reclamações na súmula do jogo.

"Informo que, após o término do primeiro tempo, no túnel de acesso ao vestiário da arbitragem, os senhores Mauro Ricardo da Silva, Fábio de Jesus e Reverson Pimentel, todos funcionários da equipe mandante, me abordaram e proferiram as seguintes palavras de forma ríspida e agressiva: "Não foi pênalti! É sempre você! Vem aqui prejudicar a gente!". Informo ainda, que nesse momento, o senhor Mauro teve que ser contido pelo policiamento", escreveu o árbitro.

"Informo que, ao término da partida, no túnel de acesso ao vestiário da arbitragem, fui abordado pelos senhores Marcelo Carpes, José Carlos de Freitas Júnior e Fábio de Jesus, funcionários da equipe mandante, que proferiram por diversas vezes de forma agressiva as seguintes palavras: "Ninguém vai falar do pênalti? Vocês são muito ruins! Não foi pênalti!", concluiu.

De acordo com o parágrafo D do Artigo 258 do CBJD, o Corinthians também pode ser punido com uma multa de até R$ 10 mil reais pelas infrações que teriam sido cometidas por seus funcionários.

Corinthians finaliza a preparação para a 23ª rodada do Brasileirão! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/Gqi5WcUHCj ? Corinthians (@Corinthians) September 12, 2025

Próximo jogo do Corinthians

Fluminense x Corinthians (23ª rodada do Brasileirão)

(23ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 13/09 (sábado), às 21h (de Brasília)

13/09 (sábado), às 21h (de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Situação na tabela