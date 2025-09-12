Ex-São Paulo, William Gomes é eleito autor do gol mais bonito de agosto da Liga Portugal

O atacante William Gomes, ex-São Paulo e atualmente no Porto, foi eleito o autor do gol mais bonito do mês de agosto da Liga Portugal. O tento em questão foi o realizado pelo brasileiro na vitória por 2 a 1 contra Sporting, no Estádio José Alvalade, pela quarta rodada da competição.

O gol

No segundo tempo daquele jogo, William Gomes recebeu pelo lado direito do ataque e foi para cima da marcação. O atacante revelado pelo Tricolor cortou para esquerda e finalizou no ângulo do goleiro, marcando um gol muito bonito no clássico português.

O jogador brasileiro dos dragões bateu a concorrência de Chuchu Ramírez (Nacional), Diego Rodrigues (Braga), Sidny Cabral (Estrela da Amadora), Pablo (Gil Vicente) e Amar Dedic (Benfica).

William Gomes deixou o São Paulo com 20 jogos disputados pelo time profissional e três gols marcados, contra Vitória, Cruzeiro e Botafogo, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.