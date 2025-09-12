Escalação do Santos: Vojvoda testa esquemas, e Alexis Duarte faz exames

Nesta sexta-feira, o Santos fez o penúltimo treino antes de enfrentar o Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou um treino tático no CT Rei Pelé, com bastante variações de formações.

O comandante ainda não contou com Alexis Duarte. O zagueiro paraguaio, que estava defendendo o seu país na data Fifa, realizou exames médicos nesta manhã e ainda não foi integrado. Isso deve acontecer no sábado. Desta forma, ele ainda não fica à disposição para o duelo em Belo Horizonte.

Por outro lado, Adonis Frías, Victor Hugo e Lautaro Díaz, outros jogadores recém-contratados, estão liberados para jogar. O zagueiro argentino foi registrado no BID da CBF nesta sexta.

Neymar também está treinando normalmente. O meia-atacante não gosta de atuar em gramados sintéticos, como o da casa do Atlético-MG, porém deve jogar devido à importância da partida.

Sextou! Penúltimo treino antes da viagem para BH! ? pic.twitter.com/8YasfB0PXq ? Santos FC (@SantosFC) September 12, 2025

Desfalques e novidades

Vojvoda terá um desfalque importante em Minas. O argentino Rollheiser recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão.

Willian Arão, que segue seu cronograma de transição física, ainda não fica à disposição. O volante não treinou em campo nesta tarde. O zagueiro João Basso, por outro lado, está recuperado de lesão. Ele está treinando com o restante do grupo e pode jogar.

Assim, uma possível escalação é com: Brazão; Mayke, João Basso (Adonis Frías), Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo (Zé Rafael) e Neymar; Caballero, Tiquinho e Guilherme.

Programação

O elenco do Santos volta a treinar neste sábado, novamente no CT Rei Pelé. Vojvoda terá apenas mais um dia para preparar a equipe para enfrentar o Atlético-MG.

O Santos viaja à Belo Horizonte após a atividade de sábado. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brsília), na Arena MRV.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela