Encontro Puskás: Borges vai ao CT do Santos e tira foto com Neymar

O treino do Santos desta sexta-feira contou com uma presença especial. O ex-atacante Borges esteve no CT Rei Pelé.

O ex-jogador do Peixe posou para uma foto com Neymar, compartilhada nas redes sociais do clube paulista.

Um encontro que vale Gol Puskás! ? pic.twitter.com/b9gZ1nrO3d ? Santos FC (@SantosFC) September 12, 2025

Os dois jogaram juntos entre 2011 e 2012 e formaram uma dupla de sucesso. A parceria rendeu 52 gols, sendo 24 do Borges e 28 do Neymar. Um destes tentos do atual camisa 10 do Santos, aliás, ganhou o Prêmio Puskás.

Em duelo contra o Flamengo na Vila Belmiro, em 2011, Neymar tabelou com Borges e entrou para a história com o gol mais bonito daquele ano.

Há 13 anos, @NeymarJr marcava essa pintura no Templo Sagrado. O maior golaço do Prêmio Puskás até hoje! ???? pic.twitter.com/toqi5Y2dog ? Santos FC (@SantosFC) July 27, 2024

Borges parou de jogar em 2016. Ele vestiu a camisa do Santos 58 vezes e estudou as redes em 31 oportunidades. O ex-atacante também passou por São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Ponte Preta, América-MG e outros clubes.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela