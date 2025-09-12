Topo

Encontro Puskás: Borges vai ao CT do Santos e tira foto com Neymar

12/09/2025 16h04

O treino do Santos desta sexta-feira contou com uma presença especial. O ex-atacante Borges esteve no CT Rei Pelé.

O ex-jogador do Peixe posou para uma foto com Neymar, compartilhada nas redes sociais do clube paulista.

Os dois jogaram juntos entre 2011 e 2012 e formaram uma dupla de sucesso. A parceria rendeu 52 gols, sendo 24 do Borges e 28 do Neymar. Um destes tentos do atual camisa 10 do Santos, aliás, ganhou o Prêmio Puskás.

Em duelo contra o Flamengo na Vila Belmiro, em 2011, Neymar tabelou com Borges e entrou para a história com o gol mais bonito daquele ano.

Borges parou de jogar em 2016. Ele vestiu a camisa do Santos 58 vezes e estudou as redes em 31 oportunidades. O ex-atacante também passou por São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Ponte Preta, América-MG e outros clubes.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

