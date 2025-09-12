Em reestreia pelo Atlético-MG, Sampaoli acredita que Galo entrou em "desespero" contra o Cruzeiro

A reestreia de Jorge Sampaoli pelo Atlético-MG não foi das melhores para o técnico argentino. Nesta quinta, o Galo foi novamente derrotado pelo arquirrival Cruzeiro por 2 a 0 e deu adeus à Copa do Brasil. Segundo o treinador, a equipe atleticana entrou com um mental de "desespero" no duelo, o que favoreceu a Raposa.

"Creio que o mais importante que aconteceu no jogo foi que entramos em uma histeria que não nos permitiu jogar. Nós jogamos muito pouco, brigamos demasiadamente, e nisso o rival é melhor. O rival jogou com o resultado e com o nosso desespero. Se nós tivéssemos a possibilidade de jogar mais tempo o jogo, ao invés de disputá-lo, acredito que teríamos mais chances", analisou Sampaoli.

Sem caçar culpados

Em seguida, Sampaoli evitou de encontrar culpados pela eliminação. O argentino preferiu dar méritos ao Cruzeiro, que venceu ambos os jogos por 2 a 0.

"Eu não acredito que a eliminação aconteceu por um nome próprio, mas sim porque entramos em um jogo que o rival controla melhor que nós", encerrou o treinador.

Agora, Sampaoli e seus comandados voltam suas atenções ao Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Galo recebe o Santos, às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada da competição.