Em duelo de opostos, Volta Redonda e Criciúma não saem do zero no Raulino de Oliveira

Opostos na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, Volta Redonda e Criciúma fizeram um duelo tímido ofensivamente, de poucas chances e não tiraram o zero do placar no Estádio Raulino de Oliveira. O confronto desta sexta-feira abriu a 26ª rodada da competição e manteve o time da Baixada Fluminense na zona de rebaixamento, enquanto os catarinenses seguem firmes no grupo de acesso.

Com o resultado, Criciúma chegou a seis jogos sem perder na Série B e, mesmo com o empate, não tem seu posto entre os quatro primeiros ameaçado. Com 43 pontos, o time ocupa a terceira colocação e pode ser ultrapassado apenas pela Chapecoense, quarta colocada. Já o Volta Redonda perdeu a chance de deixar a zona de descenso, aparecendo em 17º lugar, com 27 pontos e pode ver a distância para os rivais aumentar ao fim da rodada.

O duelo começou com o Criciúma já dando as caras, em chute de Jhonata Robert, com menos de 20 segundos, defendido por Jefferson Paulino. Depois, o jogo caiu de produção, com muitas disputas por espaço. O time catarinense tinha uma leve superioridade, mas não conseguia traduzir em finalizações a gol.

Precisando do resultado, o Volta Redonda estava nervoso em campo e se traduziu na expulsão do técnico Rogério Corrêa, por reclamação. A única chance de perigo dos donos da casa foi já na reta final, com Kayke, aproveitando lançamento, mas demorou para chutar e a defesa afastou.

A segunda etapa voltou mais animada. Arriscando mais, o Volta Redonda assustou com Kayke, de fora da área, e Ygor Catatau, perdendo grande chance de frente com o goleiro. O Criciúma respondeu com uma cabeçada de Jhonata Robert perto do travessão e Luiz Henrique, que não aproveitou a falha da defesa mandante.

Depois de um início animador, o confronto voltou a cair de produção, com muitos erros de passes. As duas equipes ainda tiveram chances, aproveitando o erro de saída de bola, mas tanto Kayke, pelo Volta Redonda, quanto Nicolas, pelo Criciúma, desperdiçaram e o resultado não poderia ser outro ao não ser o empate sem gols.

O Criciúma volta a campo no próximo domingo (21), quando recebe no estádio Heriberto Hülse o CRB, às 16h. Já o Volta Redonda atua no sábado (20), diante do Amazonas, fora de casa, no Estádio Carlos Zamith, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 0 CRICIÚMA

VOLTA REDONDA - Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sánchez; Thallyson (Igor Maduro), Raí (João Pedro) e Chay (André Luiz); Ygor Catatau (Vitinho Lopes) e Kayke (Matheus Lucas). Técnico: Rogério Corrêa.

CRICIÚMA - Alisson; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castán e Felipinho (Luiz Henrique); Matheus Trindade, Léo Naldi, Gui Lobo (Fellipe Mateus) e Jhonata Robert (Borasi); Diego Gonçalves (Jean Carlos) e Nicolas (Thales). Técnico: Eduardo Baptista.

CARTÕES AMARELOS - Chay, André Luiz e Ygor Catatau (Volta Redonda); Matheus Trindade, Luciano Castán e Rodrigo (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Rogério Corrêa (Volta Redonda).

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE).

RENDA - R$ 31.380,00.

PÚBLICO - 1.706 torcedores.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).