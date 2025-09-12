Em alta no Cruzeiro, Kaio Jorge lidera estatística entre todos da Série A no segundo semestre
O Cruzeiro bateu o Atlético-MG, na noite desta quinta-feira, por 2 a 0, e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão. Autor dos dois gols, Kaio Jorge é o líder em participações diretas entre todos os clubes da Série A no segundo semestre de 2025.
Em 14 jogos disputados desde o mês de julho, o atacante marcou dez gols e deu três assistências, somando 13 participações diretas.
Segundo dados do Sofascore, nesse período, Kaio Jorge precisou de apenas 87 minutos para balançar as redes e teve 69% de conversão de chances claras. Além disso, foram 38 finalizações, sendo 17 delas no alvo, três grandes chances criadas e nove passes decisivos.
Na temporada, o centroavante tem 20 gols marcados e cinco assistências, em 32 jogos disputados.
Cruzeiro x Atlético-MG
Nesta quinta-feira, o Cruzeiro abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Em cobrança de falta de Willian, Fabrício Bruno escorou e Kaio Jorge arrematou firme para marcar.
Aos três minutos do segundo tempo, o Cabuloso aumentou a diferença. Após escanteio, Fabrício Bruno novamente desviou e encontrou Willian, que finalizou da entrada da área. No meio do caminho, Kaio Jorge desviou e enganou o goleiro Éverson, que nada pôde fazer.
Com o resultado, o Cruzeiro eliminou o Atlético-MG, com o placar agregado de 4 a 0. Agora, a Raposa vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. A partida de ida acontece apenas no dia 10 de dezembro, quarta-feira. O segundo jogo é no dia 14, domingo.
Calendário do Cruzeiro
- Bahia x Cruzeiro: 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 15 de setembro, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova