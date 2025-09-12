Em alta no Cruzeiro, Kaio Jorge lidera estatística entre todos da Série A no segundo semestre

O Cruzeiro bateu o Atlético-MG, na noite desta quinta-feira, por 2 a 0, e garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil, no Mineirão. Autor dos dois gols, Kaio Jorge é o líder em participações diretas entre todos os clubes da Série A no segundo semestre de 2025.

Em 14 jogos disputados desde o mês de julho, o atacante marcou dez gols e deu três assistências, somando 13 participações diretas.

Segundo dados do Sofascore, nesse período, Kaio Jorge precisou de apenas 87 minutos para balançar as redes e teve 69% de conversão de chances claras. Além disso, foram 38 finalizações, sendo 17 delas no alvo, três grandes chances criadas e nove passes decisivos.

Na temporada, o centroavante tem 20 gols marcados e cinco assistências, em 32 jogos disputados.

? Kaio Jorge é o jogador dos times da Série A com mais gols e participações em gols no 2º semestre de 2025! ?? ?? 14 jogos

?? 10 gols (!)

?? 3 assistências

?? 13 participações em gols (!)

? 87 mins p/ participar de gol (!)

? 69% conversão de chances claras (!)

? 38... pic.twitter.com/ciC9lgQ4TH ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 12, 2025

Cruzeiro x Atlético-MG

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro abriu o placar logo aos cinco minutos de jogo. Em cobrança de falta de Willian, Fabrício Bruno escorou e Kaio Jorge arrematou firme para marcar.

Aos três minutos do segundo tempo, o Cabuloso aumentou a diferença. Após escanteio, Fabrício Bruno novamente desviou e encontrou Willian, que finalizou da entrada da área. No meio do caminho, Kaio Jorge desviou e enganou o goleiro Éverson, que nada pôde fazer.

Com o resultado, o Cruzeiro eliminou o Atlético-MG, com o placar agregado de 4 a 0. Agora, a Raposa vai enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. A partida de ida acontece apenas no dia 10 de dezembro, quarta-feira. O segundo jogo é no dia 14, domingo.

Calendário do Cruzeiro