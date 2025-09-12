Topo

Diniz x Davide Ancelotti: experiência pesou em duelo? Colunistas debatem

12/09/2025 00h41

O conhecimento de Fernando Diniz da Copa do Brasil fez a diferença no duelo com Davide Ancelotti, nas quartas de final? Alicia Klein e Fabíola Andrade debateram o tema, no Fim de Papo.

Após dois empates em 1 a 1, Botafogo e Vasco decidiram a vaga nos pênaltis. A equipe cruzmaltina venceu por 5 a 3 para avançar às semifinais.

Alicia: Vaga na semifinal é para aplaudir Diniz

O Fernando Diniz é um treinador que tem dificuldade em mostrar um trabalho consistente e hoje não tem um grande time na mão. Ele está tentando transformar em um bom coletivo, mas não se compara ao nível de investimento do Botafogo. [...] Com o que tem em mãos, estar na semifinal da Copa do Brasil, passando pelo Botafogo, é motivo de aplausos para o Diniz.
Alicia Klein

Fabíola: Desfalques pesaram para o Botafogo

O Ancelotti pai atrapalhou o filho porque colocou o Vitinho para jogar na lateral direita a 4000 metros de altitude [pela seleção]. E aí, entrou no segundo tempo hoje, não tinha condição de jogar o tempo todo. E o Savarino também, outro jogador importante, que estava com a seleção da Venezuela só pôde entrar no segundo tempo. São dois desfalques importantes.
Fabíola Andrade

Assista ao programa completo

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

