PVC: Diniz foge do 'dinizismo' e se adapta para classificar o Vasco

Fernando Diniz fugiu à regra do "dinizismo" e adaptou o Vasco no duelo contra o Botafogo para chegar à semifinal da Copa do Brasil, destaca o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Em suma: não teve saidinha nem fixação pela posse de bola. Segundo PVC, Diniz ajustou o estilo de jogo do Vasco para encarar a maior qualidade técnica dos elenco do Botafogo.

O Diniz, ontem, não teve posse de bola, ele não roubou uma bola no campo de ataque, o time não saiu com saidinha. O Vasco tem menos bola de bola, menos finalização, menos controle do jogo, menos saída curta, menos passe e ganha o jogo nos pênaltis. A gente não olha para o Diniz e fala assim, olha como o Diniz se adapta também, porque cada jogo é um jogo. PVC

Houve uma capacidade de adaptação do Vasco pra ganhar o jogo na casa do Botafogo. Ganhar o jogo não, empatar o jogo e contra todos os prognósticos ganhar o jogo nos pênaltis. PVC

Para o colunista Julio Gomes, o modelo de jogo adotado por Diniz foi circunstancial. Caso tivesse jogadores mais técnicos, Diniz manteria sua filosofia, diz ele.

Eu acho que é porque o Vasco é um time mais limitado, de elenco mais limitado. Ainda assim, o Vasco tá num momento bom do ano. Júlio Gomes

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.