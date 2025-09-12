Destaques, Garro e Gui Negão aparecem em seleção dos jogos de volta das quartas da Copa do Brasil

As boas atuações de Rodrigo Garro e Gui Negão na vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR no jogo de volta da Copa do Brasil, renderam a eles um posto na seleção da rodada da competição. Com um gol e uma assistência para cada, ambos figuraram entre os melhores nas partidas de volta das quartas de final.

O que achou do time? Sentiu falta de alguém? ?? O Time da Rodada da @CopaDoBrasilCBF 2025 de acordo com as maiores Notas Sofascore! ?? ? Confira todas as Notas Sofascore da rodada: https://t.co/U8kvqm9qHB pic.twitter.com/Z5rCUYtGsj ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) September 12, 2025

Gui Negão tem se destacado cada vez mais no Timão. Com quatro gols nos últimos cinco jogos pelo Corinthians, o jovem de 18 anos foi importante no jogo desta quarta após marcar o gol que definiu o triunfo alvinegro em Itaquera. Além disso, ele deu o passe para o tento de Garro, que abriu o caminho para a classificação do time paulista.

Por sua vez, Garro voltou a marcar após sete meses, período em que ficou fora por algumas lesões. O camisa 8 fez um belo gol após driblar o goleiro Santos e finalizar rasteiro para abrir o placar na Neo Química Arena.

Nomes de destaque

Outros destacados da seleção dos jogos de volta da Copa do Brasil, montada pelo site Sofascore, foram Kaio Jorge (Cruzeiro), Léo Jardim (Vasco) e Thiago Silva (Fluminense).

Agora, as semifinais da Copa do Brasil acontecerão após o término do Campeonato Brasileiro. As datas-bases da CBF estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro.

Veja a seleção dos jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil: