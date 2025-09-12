Topo

Destaque e decepção do Vasco no clássico contra Botafogo

12/09/2025 10h23

O Vasco deixou o estádio Nilton Santos classificado às semifinais da Copa do Brasil. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, o time de São Januário brilhou nos pênaltis e eliminou o rival Botafogo. O goleiro Léo Jardim deixou a partida como herói.

? Destaque em Campo (dados: Sofascore)

? Léo Jardim (goleiro)

  • ? Atuou por 90 minutos

  • ? 5 defesas em finalizações dentro da área

  • ? 3 saídas certas do gol

  • ? Defendeu 1 pênalti

? Resumo da atuação: Léo Jardim voltou a ser decisivo para classificar o Vasco nos pênaltis.

? Decepção em Campo (dados: Sofascore)

? Cauâ Barros (volante)

  • ? Atuou por 90 minutos

  • ? Ganhou apenas 2 de 6 duelos individuais

  • ? Fez mais faltas (3) do que desarmes (2)

  • ?? Perdeu 6 vezes a posse de bola

?  Resumo da atuação: Não foi um desempenho desastroso, mas o atleta ficou como a peça mais apagada na classificação vascaína.

? Outros destaques

O Vasco contou com destaques em todos os setores no clássico diante do Botafogo. Na defesa, Lucas Freitas transmitiu segurança. No setor ofensivo, Nuno Moreira foi uma opção importante da equipe.

