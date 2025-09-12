Destaque e decepção do Vasco no clássico contra Botafogo
O Vasco deixou o estádio Nilton Santos classificado às semifinais da Copa do Brasil. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, o time de São Januário brilhou nos pênaltis e eliminou o rival Botafogo. O goleiro Léo Jardim deixou a partida como herói.
? Destaque em Campo (dados: Sofascore)
? Léo Jardim (goleiro)
- ? Atuou por 90 minutos
- ? 5 defesas em finalizações dentro da área
- ? 3 saídas certas do gol
- ? Defendeu 1 pênalti
? Resumo da atuação: Léo Jardim voltou a ser decisivo para classificar o Vasco nos pênaltis.
? Decepção em Campo (dados: Sofascore)
? Cauâ Barros (volante)
- ? Atuou por 90 minutos
- ? Ganhou apenas 2 de 6 duelos individuais
- ? Fez mais faltas (3) do que desarmes (2)
- ?? Perdeu 6 vezes a posse de bola
? Resumo da atuação: Não foi um desempenho desastroso, mas o atleta ficou como a peça mais apagada na classificação vascaína.
? Outros destaques
O Vasco contou com destaques em todos os setores no clássico diante do Botafogo. Na defesa, Lucas Freitas transmitiu segurança. No setor ofensivo, Nuno Moreira foi uma opção importante da equipe.