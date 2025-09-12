Destaque e decepção do Cruzeiro na vitória sobre o Atlético-MG

O Cruzeiro conquistou a vaga nas semifinais da Copa do Brasil com mais uma vitória sobre o Atlético-MG, totalizando 4 a 0 no placar agregado. Em campo, Kaio Jorge brilhou com dois gols, mas nem tudo foi perfeito na equipe do técnico Leonardo Jardim. Confira o destaque e a decepção do time mineiro.

? Destaque em Campo (dados: Sofascore)

? Kaio Jorge (atacante)

? Atuou por 66 minutos

? Marcou os 2 gols da vitória do Cruzeiro

? Teve 100% de suas finalizações na direção do gol

? Acertou 7 dos 9 passes

? Resumo da atuação: apesar de alguns erros em campo, foi decisivo ao marcar 2 gols.

? Decepção em Campo (dados: Sofascore)

? Christian (meia)

? Atuou por 78 minutos

? Perdeu 6 vezes a bola

? Não acertou nenhum drible

?? Errou as 2 finalizações que tentou durante o jogo

? Resumo da atuação: não teve a criatividade esperada e cedeu seu lugar a Luis Sinisterra.

? Outros destaques

O sistema defensivo também apareceu com brilho no Cruzeiro. Jogadores como William, Fabrício Bruno e Kaiki proporcionaram sustentação no setor, dando confiança ao goleiro Cássio.